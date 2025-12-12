ROCCA DI CAVE: FOSSILI, DINOSAURI E STELLE PER TUTTA LA FAMIGLIA. NELLE FESTE ALLO SMuRC OGNI VISITA È UN’AVVENTURA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO!

SISTEMA MUSEALE ROCCA DI CAVE: domenica 14 e 21 dicembre e domenica 4 gennaio

Nel mese di dicembre il Sistema Museale Rocca di Cave (SMuRC) propone un calendario di appuntamenti -ideati e condotti dai comunicatori della scienza de Le Nuvole scpa che ne gestisce la didattica e i servizi aggiuntivi – ricco di attività immersive e divulgative, pensate per accompagnare il pubblico in un viaggio affascinante tra geologia, paleontologia e astronomia

14 e 21 DICEMBRE, 4 GENNAIO – UN PERCORSO TRA FOSSILI E UNIVERSO

Ore 11.30 e 14.30 visita guidata al Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”

Con un approccio interattivo al patrimonio del museo, reperti straordinari e fossili permetteranno di comprendere l’evoluzione della Terra e di collegare la storia geologica al territorio che ci circonda.

Ore 11.30 e 14.30 spettacolo “Dalla Terra all’Universo” al PlanetarioL’esperienza full-dome accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la storia dell’osservazione del cielo, dalle prime osservazioni ad occhio nudo fino alla rivoluzione dei moderni telescopi. Un percorso spettacolare che racconta come si sia trasformata nel tempo l’immagine che abbiamo dell’Universo.

Laboratori per bambini e famiglie ore 12.30 e 15.15

14 e 21 DICEMBRE, 4 GENNAIO – TOMBOLA GEOPALEONTOLOGICA

Un gioco che unisce divertimento e conoscenza: ogni casella è un frammento della storia della Terra, tra antichi mari tropicali, vulcani, rettili preistorici e fossili emersi dalle montagne.Tra un’estrazione e l’altra si impara, si ride, si viaggia nel tempo e si vince. Un appuntamento coinvolgente, ideale per tutta la famiglia.

4 GENNAIO – SPECIALE BEFANA TRA SCIENZA E TRADIZIONE

La programmazione si conclude domenica 4 gennaio con una giornata speciale che unisce la tradizione della Befana a un affascinante punto di vista scientifico. Oltre alle visite guidate e alla Tombola Geopaleontologica, si aggiunge lo spettacolo astronomico live“La stella dei Magi: indagine astronomica su un mistero antico” alle ore 11.30 e 14.30.

Un’indagine affascinante tra fonti storiche, calcoli moderni e simulazioni astronomiche per comprendere quale fenomeno celeste possa aver guidato i Magi nel loro viaggio verso Betlemme. Un’opportunità unica per osservare il cielo come lo vedevano gli antichi astrologi mesopotamici.

SMURC: UN PERCORSO IN CRESCITA Dopo l’ingresso già annunciato nella rete dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS), il Sistema Museale Rocca di Cave continua il proprio impegno nella divulgazione scientifica grazie alla collaborazione con Le Nuvole scpa, ente specializzato nella valorizzazione innovativa del patrimonio naturale e culturale.

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni

Prenotazioni: smurc-prenotazioni.sumupstore.com

Info: smurc@lenuvole.com

PROGRAMMA “NATALE ALLO SMuRC” 2025

14 dicembre 2025

Visita guidata – Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”

Ore 11.30 e 14.30

Planetario – “Dalla Terra all’Universo”

Ore 11.30 e 14.30

Laboratorio – TOMBOLA GEOPALEONTOLOGICA

Ore 12.30 e 15.15

21 dicembre 2025

Visita guidata – Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”

Ore 11.30 e 14.30

Planetario – “Dalla Terra all’Universo”

Ore 11.30 e 14.30

Laboratorio – TOMBOLA GEOPALEONTOLOGICA

Ore 12.30 e 15.15

4 gennaio 2026

Visita guidata – Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”

Ore 11.30 e 14.30

Planetario live – “La stella dei Magi: indagine astronomica su un mistero antico”

Ore 11.30 e 14.30

Laboratorio – TOMBOLA GEOPALEONTOLOGICA

Ore 12.30 e 15.15

SMuRC

Museo Geopaleontologico Ardito Desio e Stazione astronomica :

Via della Torre, 30 – 00030 Rocca di Cave (RM)

Planetario e Giardino dei Dinosauri:

Via Colle Pozzo, 1 – 00030 Rocca di Cave (RM)

Scogliera Cretacica Fossile:

Via di Genazzano – 00030 Rocca di Cave (RM)