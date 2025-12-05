IL CAPO DELLA POLIZIA PISANI IN VISITA ALLA COMUNITA’ EBRAICA DI ROMA

Stamattina il Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani ha fatto visita al Presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun e al Rabbino Capo di Roma Prof. Riccardo Shemuel Di Segni.

L’incontro si è svolto nell’ ufficio del Rabbino Capo, alla presenza anche del Vice Presidente Vicario con delega ai Rapporti Istituzionali Avv. Alessandro Luzon. Il Prefetto Pisani ha assicurato il massimo impegno delle Forze di polizia per garantire la sicurezza della comunità ebraica nazionale e ha portato la propria solidarietà per gli episodi di antisemitismo che si sono verificati.