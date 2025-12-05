CANTALICE. I CARABINIERI DENUNCIANO UN UOMO PER LESIONI PERSONALI.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno deferito in stato di libertà un uomo di 58 anni, originario di Roma e da tempo residente nella provincia reatina, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di lesioni personali.

L’intervento dei militari è scaturito a seguito di un episodio verificatosi nel comune di Cantalice, all’interno dell’azienda agricola di proprietà dell’uomo. Quest’ultimo, mentre si trovava nella propria abitazione, avrebbe udito dei rumori provenire dalla vicina azienda e, recatosi a verificare quanto stesse accadendo, si sarebbe imbattuto in una persona a lui sconosciuta.

Ritenendo che l’individuo potesse essere intento a commettere un furto, il proprietario lo ha affrontato fisicamente, riuscendo a immobilizzarlo dopo avergli sferrato calci e pugni.

Immediatamente dopo il fatto, il 58enne ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 richiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno preso in consegna l’uomo indicato come presunto ladro. Tuttavia, dai successivi accertamenti non sono emersi segni di effrazione né nell’azienda agricola né nell’abitazione del proprietario. Inoltre, la perquisizione personale eseguita sul soggetto fermato non ha portato al rinvenimento di alcuna refurtiva o di strumenti atti allo scasso.

Al termine delle indagini, il proprietario dell’azienda è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria di Rieti per lesioni personali. La persona aggredita ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.