Il borgo si prepara ad accogliere il 2026 con il Capodanno in piazza

Fumone, Campoli: “Eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza e valorizzano il nostro centro storico”

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, Fumone si conferma ancora una volta un punto di riferimento per eventi e iniziative capaci di coinvolgere cittadini e visitatori. Nella suggestiva cornice del centro storico, il Comune di Fumone, in collaborazione con la Pro Loco di Fumone “Degli Ernici”, promuove l’evento “Aspettando il 2026 – Capodanno in Piazza”, in programma a partire dalle ore 23:00, con ingresso libero e brindisi offerto alla cittadinanza. Una serata di festa e condivisione, animata dalla musica di DJ Chris, che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno con un viaggio musicale tra anni ’70, ’80 e ’90, dance e happy music, valorizzando al tempo stesso il cuore storico del paese. “Il Capodanno in piazza rappresenta un momento importante di comunità e partecipazione – dichiara il sindaco di Fumone, Matteo Campoli – eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza, valorizzano il nostro centro storico e rendono Fumone un luogo vivo, accogliente e attrattivo anche durante il periodo invernale. Ringrazio la Pro Loco di Fumone per l’impegno e la collaborazione costante. L’amministrazione comunale continuerà a sostenere iniziative che uniscono tradizione, socialità e promozione del territorio, guardando con entusiasmo ai progetti che ci accompagneranno nel 2026″. L’evento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale e turistica del borgo, che negli ultimi anni ha visto Fumone protagonista di numerose iniziative capaci di richiamare pubblico e rafforzare l’immagine del paese a livello territoriale.