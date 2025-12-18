Grande partecipazione e coinvolgimento per gli eventi natalizi

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “L’impegno associazionistico testimonia una vitalità sociale e culturale importante, favorita anche dalla piena disponibilità dell’Amministrazione”

Le festività natalizie accendono i riflettori sul coinvolgimento e sinergia tra le varie realtà presenti sul territorio, che insieme all’Amministrazione Comunale, creano eventi natalizi di grande valore e trascinanti per l’intera comunità, il tutto da vita ogni anno a Trevi ad un Natale indimenticabile. Con l’occasione il Sindaco l’avv. Silvio Grazioli, attraverso una nota ha formulato gli auguri a nome dell’Amministrazione Comunale, esprimendo soddisfazione per l’impegno dei sodalizi locali. “Un plauso alle Associazioni del territorio -si legge nella nota- per tutta l’attività che stanno profondendo in occasione di queste festività, alle quali l’Amministrazione sta dando il più ampio appoggio e sostegno. In particolare il Centro Anziani, Juvenilia, la Pro Loco appena costituita, le Associazioni bandistiche, la Misericordia, le ONLUS come la Gesm, l’AVIS, la Pro loco intercomunale degli Altipiani, il Consorzio degli Altipiani e tutti gli altri; ognuno ha predisposto un programma di attività e di interventi, che arricchiscono l’offerta turistica e culturale del nostro territorio. Ci saranno anche momenti musicali di particolare interesse come il concerto organizzato da Juvenilia domenica 21 dicembre presso la Collegiata Santa Maria Assunta, il concerto organizzato dalla Banda città di Trevi il 30 dicembre alle 18.00 sempre alla Collegiata, il concerto organizzato dal Comune il 3 gennaio 2026 presso la Collegiata di Trevi nel Lazio, per la valorizzazione dell’organo. Tale impegno associazionistico testimonia una vitalità sociale e culturale importante, favorita anche dalla piena disponibilità dell’Amministrazione e delle istituzioni, sempre favorevoli e attente alla crescita e allo sviluppo sociale, morale e culturale del nostro territorio”.