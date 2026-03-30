Dopo il confronto con i commercianti arriva il passaggio finale: il progetto delle ecobox entra nella fase di approvazione con l’obiettivo di essere operativo prima dell’estate.
Come anticipato nel precedente articolo, il progetto delle ecobox Fiumicino su via Torre Clementina entra nella fase decisiva. Questa mattina, lunedì 30 marzo 2026, si è svolto l’incontro tra l’assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli, l’assessore all’Ambiente Stefano Costa e una rappresentanza dei commercianti. Un passaggio che segna il superamento della fase di confronto e l’avvio dell’iter per l’approvazione.
La novità rispetto alle settimane scorse è concreta. Come già raccontato, il progetto era ancora in valutazione e al centro di un confronto aperto con gli esercenti, con l’obiettivo di ridurre i cassonetti davanti ai locali e introdurre isole condivise. Oggi si passa a una proposta definita, pronta per essere formalmente esaminata dall’Amministrazione.
Il problema resta lo stesso: molte attività non hanno spazi adeguati per gestire i rifiuti e sono costrette a lasciarli all’esterno, con accumuli visibili lungo la strada. Le ecobox Fiumicino nascono per rispondere a questa criticità, concentrando il conferimento in strutture dedicate e compatibili con il contesto urbano.
“28 attività su 44 hanno aderito a un’associazione che sostiene la proposta”, dichiara l’assessore Raffaello Biselli, sottolineando il livello di adesione raggiunto dal progetto.
Un dato che segna un’evoluzione rispetto alla fase precedente, quando il coinvolgimento era ancora in corso e il confronto aperto a tutte le attività.
Il piano presentato oggi dovrà ora essere sottoposto all’approvazione formale. I tempi indicati dall’Amministrazione sono stretti: l’obiettivo è arrivare pronti prima della stagione estiva, quando il flusso turistico rende ancora più evidente il tema del decoro urbano.
L’intervento non si limiterà a via Torre Clementina. Anche via degli Orti, parallela alla strada principale, sarà coinvolta: alcune attività che oggi conferiscono lì i rifiuti saranno integrate nel nuovo sistema delle ecobox.
“È un passaggio rilevante per il centro storico, verso una gestione più ordinata ed efficiente”, dichiara l’assessore all’Ambiente Stefano Costa.
Resta però il passaggio più importante: verificare se, una volta approvato e realizzato, il sistema riuscirà a eliminare in modo stabile i rifiuti a vista lungo una delle vie più frequentate della città.
Il progetto delle ecobox Fiumicino diventa così un banco di prova. Non solo per il decoro urbano, ma per il rapporto tra amministrazione e attività economiche, chiamate a condividere una soluzione concreta a un problema quotidiano.