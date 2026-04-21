Firenze celebra la musica: torna il Maggio Musicale Fiorentino



Uno dei festival più prestigiosi d’Europa tra concerti sinfonici, grandi opere e nuove produzioni

Nel cuore di Firenze, tra arte, storia e suggestioni senza tempo, il Maggio Musicale Fiorentino torna ad incantare il pubblico con la sua 88ª stagione fino a luglio. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello spettacolo, capace di richiamare visitatori da tutto il mondo. In programma, tre mesi di grandi eventi tra opere liriche e concerti, con capolavori che spaziano da Giuseppe Verdi a Ludwig Van Beethoven, affiancati da interpretazioni contemporanee e progetti innovativi. Per vivere al meglio questa esperienza, l’FH55 Hotel Calzaiuoliè una soluzione centrale e comoda, ideale per raggiungere facilmente i luoghi del festival e godere appieno dell’atmosfera unica della città.

In primavera, Firenze si risveglia in un’armonia di colori, profumi e suoni: le giornate si allungano, la luce accarezza i palazzi storici e l’arte sembra respirare ad ogni angolo, creando un’atmosfera unica, sospesa tra passato e presente. È proprio in questo contesto che la musica trova la sua espressione più autentica, diventando protagonista di una delle stagioni culturali più attese dell’anno. In questo scenario prende vita il Maggio Musicale Fiorentino, una manifestazione che affonda le sue radici nel lontano 1933, quando il direttore d’orchestra Vittorio Gui e il mecenate Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano, diedero vita ad un progetto destinato a segnare la storia della musica. L’idea era ambiziosa, proporre opere liriche e concerti sinfonici in una chiave nuova, valorizzando titoli rari e sperimentando soluzioni sceniche innovative. Fin dalle prime edizioni, il festival si distinse per l’elevato livello artistico e per la capacità di coinvolgere alcuni dei più grandi interpreti del panorama internazionale. Nel corso dei decenni, la rassegna ha attraversato epoche diverse mantenendo intatta la propria identità, ha saputo rinnovarsi senza tradire la tradizione, aprendosi a nuove forme di espressione e dialogando con linguaggi contemporanei. Questo equilibrio tra passato e futuro rappresenta ancora oggi uno dei suoi tratti distintivi: non solo una celebrazione della musica classica, ma un vero e proprio laboratorio culturale, capace di sorprendere e affascinare pubblici eterogenei. L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente ricca e articolata.

Il programma propone una selezione di opere liriche che spaziano dai grandi capolavori del repertorio alle produzioni meno frequentate, offrendo un percorso musicale variegato e stimolante. Tra i titoli in programma spiccano alcuni grandi appuntamenti sinfonici e operistici: il 29 aprile è in programma la Sinfonia n. 9 in re minore di Ludwig van Beethoven, diretta dal maestro Zubin Mehta in occasione del suo 90° compleanno. Il 3 maggio sarà la volta di “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák, diretta da Michele Mariotti con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Dal 12 al 24 maggio andrà in scena “”Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, con la direzione di Emmanuel Tjeknavorian, mentre il 16 maggio sarà protagonista la Sinfonia n. 5 di Gustav Mahler diretta da Myung-Whun Chung. Tra gli altri appuntamenti di maggio ci sarà anche “Shéhérazade” di Nikolai Rimsky-Korsakov (23 maggio) e un concerto dedicato a Ludwig van Beethoven e Anton Bruckner con Philippe Jordan e Beatrice Rana (28 maggio). Il mese di giugno proseguirà con concerti che spazieranno da Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Sergei Rachmaninoff (6 giugno) a programmi dedicati a Felix Mendelssohn e Franz Schubert (9 giugno). Dal 14 al 25 giugno andrà in scena “Giulio Cesare” di George Frideric Handel. A completare il cartellone, per suggellare un programma di straordinaria intensità artistica, recital e concerti diretti da Daniele Gatti con l’integrale delle sinfonie di Ludwig van Beethoven, distribuite tra il 18 giugno e il 1° luglio.

Il Maggio Musicale Fiorentino si conferma così uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi a livello internazionale, capace di unire tradizione e innovazione in un dialogo continuo con la città che lo ospita. Firenze, con il suo patrimonio artistico senza tempo, diventa parte integrante dell’esperienza, offrendo al pubblico un contesto unico in cui musica, storia e bellezza si fondono armoniosamente. Per vivere appieno questa atmosfera, soggiornare nel cuore della città rappresenta la scelta ideale: l’FH55 Hotel Calzaiuoli, grazie alla sua posizione strategica nel cuore della città, rappresenta un punto di partenza ideale per vivere il festival e scoprire le sue principali sedi, offrendo al tempo stesso un soggiorno confortevole e raffinato nel centro storico fiorentino.