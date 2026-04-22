Luigi Zeno testimonial della XII edizione di “Sii Saggio, Guida Sicuro”

Oltre 12.000 studenti formati e grande attesa per l’evento conclusivo del 13 maggio al Parco San Laise

La dodicesima edizione di “Sii Saggio, Guida Sicuro” si avvia alla conclusione con numeri straordinari: oltre 12.000 studenti formati e 40 Amministrazioni comunali del territorio campano coinvolte. Il progetto, promosso dalla Regione Campania e attuato da ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Istruzione e del Merito – USR Campania, dell’Università Federico II, ANAS, Tangenziale di Napoli, Ordine degli Ingegneri, Forze Armate e Forze dell’Ordine, si conferma una delle più importanti campagne italiane dedicate alla sicurezza stradale.

Quest’anno tra i testimonial ufficiali anche Luigi Zeno, giovane attore campano tra i volti emergenti più promettenti del panorama italiano.

A soli 18 anni, Zeno è stato indicato come nuovo volto di Netflix ed è reduce da un anno ricco di riconoscimenti: Miglior Giovane Attore al Capri Hollywood – International Film Festival , premi al Picentia Short Film Festival, al Vesuvius Film Festival e all’Hallelujah Film Festival di Castel Gandolfo .

Nel 2026 sarà tra i protagonisti della nuova serie Netflix “Minerva – La Scuola”, prodotta da Picomedia e diretta da Ivan Silvestrini, accanto a Cristiana Capotondi e Massimiliano Gallo . Parallelamente sarà nel film Rai Fiction “La Promessa di Patrizio” .

Il suo impegno sociale è costante: nel 2025 ha partecipato a progetti contro il bullismo nelle scuole, portando testimonianze dirette ai ragazzi con il format Pausa Caffè contro il Bullismo.

L’evento conclusivo – 13 maggio, ore 10:00, Parco San Laise (ex Area NATO), Napoli

Come da tradizione, la fase formativa sarà seguita dalla grande manifestazione conclusiva, con il taglio del nastro del Villaggio “Sii Saggio, Guida Sicuro”, alla presenza delle massime autorità politiche, militari e civili.

La cerimonia sarà aperta dall’Alzabandiera eseguita dalla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

Seguirà la premiazione del concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale”, condotta da Sonia Di Domenico e Silvio Martino (Rai Radio Live Napoli) con direzione artistica di Gino Aveta.

Il Villaggio della Sicurezza

Nel Villaggio saranno presenti:

Polizia di Stato con il Pullman Azzurro

con il Pullman Azzurro ANAS , Esercito , Carabinieri , Marina Militare , Capitaneria di Porto , Accademia Aeronautica , Guardia di Finanza , Polizia Penitenziaria , Polizia Locale di Napoli

, , , , , , , , Associazione Nazionale Vigili del Fuoco , UniNA , Tangenziale di Napoli

, , Stand di ANCI Campania , Ordine Ingegneri Napoli , British Institutes , Fondazione Domenico Cirillo , ONMIC

, , , , Area sportiva a cura di CONI Campania, USSI, CSI Napoli, Circolo Velico Stabia

Gli studenti potranno provare:

la guida dell’auto “ubriaca” con Mele Motorsport

il simulatore VRS per vivere l’esperienza della Formula 1

per vivere l’esperienza della Formula 1 i simulatori professionali We Can Race

Prevista anche l’esposizione delle “500 Tricolori” del Fiat 500 Club Italia.

Saranno presenti i volontari della Misericordia Napoli Parthenope e dell’Associazione ACSSA, oltre all’unità mobile oftalmica dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per controlli gratuiti.

Il punto ristoro sarà curato dall’Istituto Alberghiero “Luigi de’ Medici” con la collaborazione di Baita del Re Resort, La Polveriera e Mangiando sul Serio.

Presenze attese

All’evento parteciperanno: