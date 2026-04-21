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Trieste, recuperati dai Carabinieri 7.000 euro finiti per sbaglio tra i rifiuti

CRONACA E ATTUALITA'
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Author: redazione
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Nei giorni scorsi un cittadino residente a Trieste titolare di alcuni esercizi pubblici della città si è presentato presso la Stazione Carabinieri di Trieste via dell’Istria, denunciando lo smarrimento di 7.000 euro in contanti, accidentalmente gettati tra i rifiuti indifferenziati.

La somma rappresentava i risparmi e gli incassi delle sue recenti attività commerciali, frutto di tanto lavoro e sacrifici quotidiani.

I Carabinieri si sono quindi attivati immediatamente, coordinandosi con il servizio di raccolta rifiuti della città, riuscendo ad individuare e successivamente bloccare il mezzo interessato.

A distanza di un paio di giorni, al termine delle operazioni di ricerca, il denaro è stato rinvenuto tra i rifiuti, fortunatamente ancora integro, e restituito al legittimo proprietario.

L’episodio evidenzia ancora una volta la prontezza dell’Arma dei Carabinieri e la concreta vicinanza ai cittadini, confermando il ruolo di fondamentale punto di riferimento per la comunità.

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