Il 27 Aprile Recruiting Day al The Sense Experience Resort 5*L



Un’unica, esclusiva giornata di recruiting per entrare nel mondo dell’alta ospitalità firmata Icon Collection

La nuova stagione dell’ospitalità di lusso prende forma dove natura, eleganza e visione si incontrano: il 27 aprileil prestigioso The Sense Experience Resort 5*Lapre le porte a tutti coloro che desiderano trasformare il proprio talento in una carriera d’eccellenza.

Immerso nella bellezza autentica del Golfo di Follonica, tra profumi mediterranei, luce naturale e design contemporaneo, il resort diventa per un giorno il punto d’incontro tra aspirazioni professionali e opportunità concrete. Qui, dove ogni dettaglio è pensato per offrire momenti distintivi e coinvolgenti, prende vita un’occasione unica per entrare in contatto diretto con una realtà che fa della qualità, dell’innovazione e della centralità delle persone i propri valori fondanti.

Non si tratta solo di un recruiting day, ma di un vero e proprio viaggio nel mondo dell’hôtellerie di alto livello, in cui passione, competenza e attitudine all’eccellenza trovano spazio per esprimersi e crescere. Un appuntamento pensato per chi desidera distinguersi e intraprendere un percorso professionale in un contesto raffinato, dinamico e orientato al futuro.

Promosso da Icon Collection, realtà di riferimento nell’hôtellerie toscana, il Recruiting Day rappresenta un’opportunità concreta per entrare in sintonia con una filosofia che mette le persone al centro. Perché creare ricordi indimenticabili per gli ospiti significa prima di tutto valorizzare chi ogni giorno contribuisce a renderli possibili.

Durante la giornata sarà possibile sostenere colloqui individuali per diverse posizioni, tra cui:

Commis de rang

Chef de rang

Chef de partie

Housekeeping

Front Office Agent

Gli incontri si terranno in due fasce orarie, 10:00–13:00 e 14:30–17:30, offrendo a tutti l’opportunità di presentarsi e conoscere da vicino i valori e le opportunità offerte dal gruppo.

Entrare al The Sense Experience Resort significa accedere a un ecosistema professionale in continua evoluzione, dove innovazione, sostenibilità e attenzione al dettaglio guidano ogni scelta. Qui il talento viene coltivato attraverso formazione continua, percorsi di crescita personalizzati e un ambiente fondato su collaborazione e spirito di squadra.

Tra i principali benefit:

Concrete opportunità di carriera all’interno del gruppo

Programmi strutturati di formazione e sviluppo

Premi stagionali

Alloggio dedicato

Mensa sempre attiva, anche nei giorni off

Un giorno libero extra per il compleanno

Ambizione, passione, perseveranza e resilienza: sono questi i valori che definiscono la cultura Icon Collection. Perché l’eccellenza non è solo un traguardo, ma un percorso quotidiano costruito insieme.

È possibile partecipare presentandosi direttamente il 27 aprile oppure inviando il proprio curriculum vitae in anticipo a: hr@iconcollection.it