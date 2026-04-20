Il Rotary Club Roma Tevere celebra “Note di Primavera”

Domenica 12 aprile, la suggestiva cornice dell’Aula Magna della Facoltà Valdese di Teologia ha ospitato un evento dove l’arte e l’impegno sociale si sono fusi in un’unica, emozionante sinfonia. Il Rotary Club Roma Tevere ha infatti presentato il concerto “Note di Primavera – Musica da guardare, immagini da ascoltare”, un’esperienza sensoriale pensata per nutrire lo spirito e sostenere chi ha più bisogno.

Un dialogo tra musica e fotografia

Il cuore artistico della serata è stato il Maestro Giampiero Bruno, che ha incantato i presenti nella sua duplice veste di pianista e fotografo. Attraverso una performance sinestetica, il Maestro ha saputo trasformare i suoni in visioni e gli scatti in melodie, regalando al pubblico un’immersione totale nella bellezza.

Un riconoscimento all’eccellenza: Socio Onorario a Laura Bruno Ugolini

Uno dei momenti più significativi della serata è stato il conferimento della carica di Socio Onorario al Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Laura Bruno Ugolini.

Il Presidente ha voluto premiare una figura che da oltre 25 anni rappresenta un modello di dedizione e spirito di servizio. La motivazione del riconoscimento sottolinea come la neo-socia onoraria:

“Incarna quotidianamente un esempio concreto di servizio trasmettendo valore, difendendo la dignità e affrontando le sfide con l’entusiasmo, la determinazione ed il sorriso.”

Il Progetto “Adotta un Sorriso”

L’evento è stato il fulcro operativo del progetto di Club “Adotta un sorriso”, un’iniziativa che mira a restituire non solo la salute, ma anche la serenità a chi vive in situazioni di fragilità.

Il ricavato della serata è stato interamente devoluto all’Ambulatorio del Centro odontoiatrico vincenziano “Padre Giuseppe Menichelli” di Roma. Questa realtà, pilastro della solidarietà romana da oltre 25 anni, si impegna quotidianamente nel fornire:

Cure odontoiatriche completamente gratuite.

Supporto medico specialistico.

Tutela della dignità della persona attraverso la cura della salute orale.

Un invito alla partecipazione

L’impegno del Rotary Club Roma Tevere non si esaurisce con lo spegnersi delle luci in aula magna. Il progetto “Adotta un sorriso” rimane un invito aperto alla cittadinanza e a chiunque condivida i valori rotariani: è possibile sostenere attivamente le spese dei singoli percorsi di cura, trasformando una donazione in un cambiamento concreto nella vita di un individuo.

Sostenere un percorso di cure significa, in fondo, permettere a qualcuno di tornare a sorridere al mondo con fiducia.