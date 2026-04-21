Sospesa la prof che ha tagliato due ciocche di capelli in classe a Mestre

L’istituto ha deciso di sospendere in via cautelativa la docente in attesa dell’esito del procedimento disciplinare. Potrebbe essere anche licenziata

di Marcella Piretti

ROMA – È stata sospesa dal servizio la professoressa che a Mestre, in provincia di Venezia, nei giorni scorsi in classe ha tagliato due ciocche di capelli a due studentesse di 13-14 anni che avevano fatto una domanda su un riassunto assegnato per compito. La professoressa, che si è giustificata davanti al dirigente dicendo che lo ha fatto per “farsi capire” meglio e “mettersi al livello” degli alunni. Il suo gesto è stato comunque giudicato indifendibile (e come poteva andare diversamente?) ed è stato decisa ieri la sospensione dal servizio in via precauzionale mentre l’indagine interna farà chiarezza su quanto successo. Ad annunciarlo è stata la dirigenza. La supplente, che insegna italiano, era arrivata nella scuola media Bellini con un incarico per una supplenza breve, ma di fatto avrebbe potuto eventualmente essere prorogata anche fino alla fine dell’anno. Questo ovviamente non succederà. E ora il procedimento disciplinare potrebbe concludersi anche con un licenziamento.

A parte il procedimento disciplinare e la sospensione, la docente potrebbe rischiare anche di essere denunciata per abuso di mezzi di correzione, e in questo caso se ne occuperà la Procura. Stando però a quanto scrivono i quotidiani locali, le famiglie delle due ragazzine coinvolte non sembrano intenzionate a procedere oltre.

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