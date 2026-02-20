venerdì, Febbraio 20, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Figlio di Famiglia al Teatro delle Muse di Roma: dal 5 al 22 marzo 2026

PRIMO PIANO
Giorgia Fortunato
Author: Giorgia Fortunato
2 min.read
Quando l’amore fa famiglia: al Teatro delle Muse arriva “Figlio di Famiglia”, la commedia che abbatte i pregiudizi con l’ironia
Quando l’amore fa famiglia: al Teatro delle Muse arriva “Figlio di Famiglia”, la commedia che abbatte i pregiudizi con l’ironia

Quando una famiglia è “vera”? Al Teatro delle Muse “Figlio di Famiglia”, lo spettacolo che smaschera i pregiudizi e sfida i tabù sociali per ribadire il diritto universale ai sentimenti.

Dal 5 al 22 marzo 2026

Cosa rende una famiglia una vera famiglia?

Il documento rilasciato dall’ufficio Anagrafe che attesta lo stato di convivenza oppure l’insieme di sentimenti che uniscono e creano legami, spesso indissolubili?

Da una parte ci sono le leggi, i cavilli burocratici, e dall’altra c’è il cuore, ma ci sono anche le emozioni e i desideri che stabiliscono  le “leggi” della vita, quelle che non hanno bisogno di decreti, ma che viaggiano sull’onda della genuinità.

Al Teatro delle Muse di Roma, storico spazio culturale legato alla tradizione legata non solo all’intrattenimento ma anche all’origine del teatro come strumento sociale, dal 5 al 22 marzo 2026, arriva lo spettacolo “Figlio di Famiglia”,

quando l’ironia smaschera i pregiudizi e l’amore diventa l’unico e indiscutibile diritto universale. Scritta e diretta da Geppi di Stasio, direttore della Compagnia Stabile,

la commedia non ha timore di scherzare col fuoco dei tabù sociali per dare voci a verità spesso ritenute “scomode” e per questo lasciate nell’ombra, oltre le definizioni e le risoluzioni europee ancora non uscite allo scoperto.

L’autore e regista è fondatore del gruppo Facebook “Etero per i diritti gay”.

Da qui l’idea di raccogliere le voci, le sensazioni, le testimonianze, e portarle sul palco al fine di trattare temi complessi – dalle adozioni alle unioni civili –  senza la pesantezza del dogma, ma con la velocità della satira. Naturalmente Di Stasio è anche protagonista della commedia con Roberta Sanzò.

Sul palco insieme a loro anche Patrizia Tapparelli, Giorgia Lepore Martinelli, Antonio Lubrano.

“Usiamo l’ironia perché è lo strumento che arriva prima al bersaglio”, dichiara l’autore, “ma il nostro bersaglio non è colpire qualcuno, bensì abbattere il muro dell’indifferenza.” 

Nell’Italia che arranca nel riconoscimento dei diritti civili, “Figlio di Famiglia” si pone una domanda provocatoria: se il matrimonio è “maternità”, e le altre sono “unioni civili”, allora l’amore ha bisogno di un dizionario per essere legittimo?

Lo spettacolo dà voce a tutte le posizioni e lo fa portando in scena anche lo stesso pubblico in forma anonima.

La platea, infatti,  è chiamata a riflettere su un punto cardine: un bambino ha bisogno di cure o di etichette? P

er rafforzare il messaggio ogni settimana sul palco sarà consegnato un premio:

“Figli di un Arcobaleno”, assegnato a tutti coloro che ogni giorno lottano per affermare i diritti del cuore. 

Teatro delle Muse via Forlì 43  Roma –  Info 06 4423 3649

Previous article
RIETI. FALSE POLIZZE ASSICURATIVE ONLINE: I CARABINIERI DENUNCIANO TRE PERSONE PER TRUFFA IN CONCORSO
Giorgia Fortunato
Giorgia Fortunato

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

RIETI. FALSE POLIZZE ASSICURATIVE ONLINE: I CARABINIERI DENUNCIANO TRE PERSONE PER TRUFFA IN CONCORSO

RIETI e PROVINCIA 0
I Carabinieri della Stazione di Rieti, a conclusione di...

Il The Sense Experience Resort 5*L entra in Kiwi Collection

PRIMO PIANO 0
Un traguardo strategico che rafforza il posizionamento internazionale nel...

“La sinistra che non c’è”, l’ultima opera di Fausto Bertinotti

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Sora, L'ex Presidente della Camera presenta il suo libro...

Articoli più letti

RIETI. FALSE POLIZZE ASSICURATIVE ONLINE: I CARABINIERI DENUNCIANO TRE PERSONE PER TRUFFA IN CONCORSO

RIETI e PROVINCIA 0
I Carabinieri della Stazione di Rieti, a conclusione di...

Il The Sense Experience Resort 5*L entra in Kiwi Collection

PRIMO PIANO 0
Un traguardo strategico che rafforza il posizionamento internazionale nel...

“La sinistra che non c’è”, l’ultima opera di Fausto Bertinotti

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Sora, L'ex Presidente della Camera presenta il suo libro...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)