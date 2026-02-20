venerdì, Febbraio 20, 2026

RIETI. FALSE POLIZZE ASSICURATIVE ONLINE: I CARABINIERI DENUNCIANO TRE PERSONE PER TRUFFA IN CONCORSO

RIETI e PROVINCIA
I Carabinieri della Stazione di Rieti, a conclusione di una tempestiva attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria tre uomini, originari della Campania, ritenuti presunti responsabili del reato di truffa in concorso.

I tre indagati, di età compresa tra i 33 e i 50 anni e già gravati da precedenti di polizia, avevano ideato un sistema fraudolento proponendo online la stipula di false polizze RC Auto.

L’attività investigativa ha preso il via a seguito della querela sporta da un cittadino reatino di 66 anni. La vittima, al fine di assicurare la propria autovettura, aveva individuato un’offerta apparentemente vantaggiosa su un sito internet.

Seguendo le indicazioni fornite dal portale, l’uomo ha effettuato un bonifico bancario dell’importo di circa 1.000 euro.

Tuttavia, non avendo ricevuto alcuna documentazione contrattuale e dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con la sedicente agenzia online, si è reso conto del raggiro e si è rivolto tempestivamente ai militari dell’Arma.

Grazie a mirati accertamenti telematici e bancari, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire, in breve tempo, il percorso del denaro illecito.

Le indagini hanno permesso di risalire non solo all’intestatario del codice IBAN su cui era stato accreditato il primo versamento, ma anche di identificare i titolari dei conti correnti successivi verso i quali i fondi erano stati frammentati e stornati per ostacolarne la tracciabilità.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

