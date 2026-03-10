Esce NUNA: La chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di BRAIL ⠇ ⠑

NUNA, ora, adesso. È da questo concetto – racchiuso nella parola islandese che dà il nome al suo nuovo EP – che prende forma il nuovo lavoro discografico di Gian Marco Ciampa, pluripremiato chitarrista classico italiano, interprete eclettico e tra le figure più interessanti della sua generazione. Dopo anni di intensa attività concertistica e di collaborazioni con artisti e istituzioni di rilievo internazionale, dal 27 marzo 2026 Ciampa torna così con “Nuna” un lavoro discografico che attraversa linguaggi e sensibilità differenti, dialogando con compositori come Arvo Pärt, Luciano Berio, Michael Nyman, Ólafur Arnalds e Jon Hopkins, e con l’elettronica del producer BRAIL ⠇ ⠑.

Anticipato il 20 marzo dall’uscita del videoclip Small Memory – cover di Jon Hopkins per chitarra classica ed elettronica -, il 21 marzo da un’anteprima live a Roma allo Officina Pasolini con Bob Angelini e BRAIL ⠇ ⠑ e il 2 aprile alla Casa degli Artisti di Milano, Nuna è un lavoro che nasce come incontro tra la chitarra classica e una dimensione sonora più ampia, dove minimalismo, elettronica e ricerca timbrica convivono in un paesaggio musicale sospeso e profondamente contemporaneo.

NUNA nasce da un momento di trasformazione personale dell’artista e si sviluppa come un percorso di crescita, visione e riflessione: da qui la scelta dell’ambientazione del videoclip di lancio, interamente girato nella Piana di Castelluccio di Norcia, all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, un luogo di straordinaria forza simbolica e naturalistica scelto come scenario visivo e poetico del progetto. Un lavoro che guarda all’interno, ma che allo stesso tempo si apre a una dimensione più ampia: quella del rapporto con la natura, con il paesaggio e con il tempo presente. La scelta di ambientare il videoclip nella Piana di Castelluccio completamente innevata, quindi, non è casuale: uno spazio sospeso, essenziale, quasi nordico per atmosfere, che diventa metafora di una riconnessione profonda tra musica, ambiente e identità artistica.

Nuna è un viaggio musicale che attraversa diverse sensibilità compositive e sonore. I brani dell’EP sono presentati in versioni inedite per sei corde e si muovono tra il minimalismo spirituale di Arvo Pärt, la ricerca timbrica di Luciano Berio, le architetture musicali di Michael Nyman e le atmosfere elettroniche e cinematiche di Ólafur Arnalds e Jon Hopkins. In questo percorso, la chitarra classica diventa uno strumento capace di espandersi oltre il proprio repertorio tradizionale, incontrando l’elettronica di BRAIL ⠇ ⠑ in una dimensione sonora nuova e immersiva.

Il risultato è un lavoro che supera i confini tradizionali dell’interpretazione classica, restituendo un’esperienza musicale stratificata, dove la precisione tecnica dell’interprete convive con un’apertura verso nuovi linguaggi e nuove possibilità espressive.

L’uscita dell’EP sarà accompagnata da due appuntamenti dal vivo. La prima esecuzione assoluta del progetto si terrà il 21 marzo a Roma allo Officina Pasolini, in una performance speciale che vedrà sul palco Gian Marco Ciampa insieme a BRAIL ⠇ ⠑ e Bob Angelini, per una restituzione dal vivo che unisce musica, parola e dimensione performativa. La seconda presentazione è prevista il 2 aprile a Milano presso Casa degli Artisti con BRAIL ⠇ ⠑ e Francesco Taskayali.

Con NUNA, Gian Marco Ciampa conferma la propria capacità di attraversare territori musicali differenti mantenendo una forte identità interpretativa. Formatosi nel solco della grande tradizione della chitarra classica, con un percorso costellato da numerosi premi internazionali e un’attività concertistica che lo ha portato a esibirsi in Europa, America e Asia, Ciampa si distingue per un approccio che coniuga rigore tecnico, curiosità artistica e apertura al dialogo con altri linguaggi.

20 marzo: uscita del videoclip Small Memory



21 marzo: ore 21.00 anteprima assoluta live, con Gian Marco Ciampa, Bob Angelini, BRAIL ⠇ ⠑ a Officina Pasolini – Teatro Eduardo de Filippo, Viale Antonino di San Giuliano, 782, 00135 Roma

27 marzo: uscita album sulle piattaforme streaming



2 aprile: ore 19.00 e 20.30 live con Gian Marco Ciampa, Francesco Taskayali, alla Casa degli Artisti di Milano Via Tommaso da Cazzaniga, Corso Garibaldi, 89/A, 20121 Milano MI

Gian Marco Ciampa, classe 1990, si diploma con il massimo dei voti, lode e Menzione d’Onore in chitarra al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Sin da giovanissimo svolge un’intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi e a tenere Masterclass in quattro continenti : Australia, Giappone, Stati Uniti, Argentina, Cina, Messico, Nuova Zelanda, Danimarca, Germania, Francia, Spagna, Italia, Croazia, Grecia etc. È inoltre vincitore di più di 40 premi internazionali tra cui il “Melbourne International Guitar Competition”, “Tokyo International Guitar Competition” e il “Concorso Europeo di Chitarra” che lo premia con la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana. Nel maggio 2016, grazie al grande impiego di social network e nuove tecnologie che utilizza nei suoi video, viene invitato a tenere un TEDxTalk per il prestigoso evento TEDxLUISS, proprio per trattare l’argomento riguardo il connubio tra musica classica e le giovani generazioni: “Who says classical music is only for old people?”. Nel 2014 viene premiato con la “Chitarra d’oro” come miglior giovane talento dal prestigioso “Concorso Internazionale Michele Pittaluga” e vince il terzo premio. Dal 2025 é Docente di chitarra al Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno.