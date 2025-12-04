giovedì, Dicembre 4, 2025

salute

SALUTE

Salute: scoperta strategia naturale contro il rischio psicotico nei giovani

redazione - 1
Studio italiano dimostra l'efficacia anti neurofiammatoria della Pea-um di Ugo Cataluddi ROMA – Una potenziale svolta nella prevenzione dei disturbi psicotici arriva dall’Italia. Un gruppo di ricerca dell’Università di...

Rimosso tumore a donna in gravidanza, intervento record al Sant’Eugenio di Roma

Nasce la nuova commissione ginecologia estetico-funzionale dell’Ordine dei medici di Roma

Influenza, Bassetti contro i luoghi comuni: “Uscire con il freddo non fa ammalare”

“No al cellulare prima dei 13 anni”: i pediatri aggiornano le raccomandazioni sul digitale

Ultime notizie

È morta Mabel Bocchi, leggenda del basket femminile. Fip: “Ciao meravigliosa campionessa”

SPORT
redazione
Autore redazione
1 min.read

“Sempre all’avanguardia, sempre innovatrice, dalla forte personalità, sempre se stessa, Mabel ci mancherà”, si legge in una nota della Federazione italiana pallacanestro che piange la 72enne

ROMA – “All’età di 72 anni ci ha lasciato Mabel Bocchi, probabilmente la più famosa giocatrice di basket italiana di tutti i tempi. Il presidente Giovanni Petrucci, ricevuta la drammatica notizia, interpretando il cordoglio della FIP e della pallacanestro italiana, ne piange la scomparsa nel ricordo di un’amicizia di una vita, da quando Segretario generale la conobbe, ricordando i tanti momenti agonistici e i successi professionali che Mabel ha colto. Forte è il senso di vicinanza in questo momento del presidente Petrucci alla famiglia Bocchi. Sempre all’avanguardia, sempre innovatrice, dalla forte personalità, sempre se stessa, Mabel ci mancherà. Come persona e come protagonista del nostro mondo”. Lo scrive la Federazione italiana pallacanestro sul proprio sito.

Mabel Bocchi, campione d’Europa di club con la GEAS di Sesto San Giovanni (l’attuale Women Euroleague) nel 1978, primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di qualsiasi disciplina sportiva, ha poi vinto 9 scudetti nel campionato italiano. Con la Nazionale (113 presenze e 1058 punti in totale) ha disputato tre Campionati Europei (terzo posto a Cagliari nel 1974) e un campionato del Mondo nel 1975 in Colombia. Nel 2007 è stata la prima giocatrice a ricevere l’Italia Basket Hall of Fame, la massima onoreficenza del basket italiano.

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Abusi edilizi dal 1958: la Guardia di Finanza sequestra un maxi resort a Ischia
Next article
Truffa del bonus facciate: sequestrati a Caserta 39 milioni di euro di crediti d’imposta
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

Ultime notizie

Alla scoperta degli antichi Borghi caratteristici del Cilento

AMBIENTE 0
Il castello di Rocca Cilento Il fascino nascosto del Cilento...

Al Teatro Brancaccio, torna “Aggiungi un posto a Tavola”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Roma, Il musical più longevo e amato dagli italiani,...

A piedi dalla Campania verso le Città Erniche, partendo dalla Porta del Sud!

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
San Vittore, Il 12 dicembre inaugurazione del cammino...

Articoli popolari

Alla scoperta degli antichi Borghi caratteristici del Cilento

AMBIENTE 0
Il castello di Rocca Cilento Il fascino nascosto del Cilento...

Al Teatro Brancaccio, torna “Aggiungi un posto a Tavola”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Roma, Il musical più longevo e amato dagli italiani,...

A piedi dalla Campania verso le Città Erniche, partendo dalla Porta del Sud!

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
San Vittore, Il 12 dicembre inaugurazione del cammino...

© Il Giornale del Lazio 2025