È morta Mabel Bocchi, leggenda del basket femminile. Fip: “Ciao meravigliosa campionessa”

“Sempre all’avanguardia, sempre innovatrice, dalla forte personalità, sempre se stessa, Mabel ci mancherà”, si legge in una nota della Federazione italiana pallacanestro che piange la 72enne

ROMA – “All’età di 72 anni ci ha lasciato Mabel Bocchi, probabilmente la più famosa giocatrice di basket italiana di tutti i tempi. Il presidente Giovanni Petrucci, ricevuta la drammatica notizia, interpretando il cordoglio della FIP e della pallacanestro italiana, ne piange la scomparsa nel ricordo di un’amicizia di una vita, da quando Segretario generale la conobbe, ricordando i tanti momenti agonistici e i successi professionali che Mabel ha colto. Forte è il senso di vicinanza in questo momento del presidente Petrucci alla famiglia Bocchi. Sempre all’avanguardia, sempre innovatrice, dalla forte personalità, sempre se stessa, Mabel ci mancherà. Come persona e come protagonista del nostro mondo”. Lo scrive la Federazione italiana pallacanestro sul proprio sito.

Mabel Bocchi, campione d’Europa di club con la GEAS di Sesto San Giovanni (l’attuale Women Euroleague) nel 1978, primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di qualsiasi disciplina sportiva, ha poi vinto 9 scudetti nel campionato italiano. Con la Nazionale (113 presenze e 1058 punti in totale) ha disputato tre Campionati Europei (terzo posto a Cagliari nel 1974) e un campionato del Mondo nel 1975 in Colombia. Nel 2007 è stata la prima giocatrice a ricevere l’Italia Basket Hall of Fame, la massima onoreficenza del basket italiano.

