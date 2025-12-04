giovedì, Dicembre 4, 2025

Truffa del bonus facciate: sequestrati a Caserta 39 milioni di euro di crediti d’imposta

CRONACA ITALIANA
RISTRUTTURAZIONI MANUTENZIONI LAVORI BONUS EDILIZIO OPERAIO IMPALCATURE PONTEGGI OPERAI EDILIZIA

Gli interventi di recupero o restauro coinvolgevano unità immobiliari in diverse località del territorio nazionale risultate inesistenti oppure nella disponibilità di terzi, completamente estranei alla vicenda

NAPOLI – I finanzieri del comando provinciale di Caserta hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, sottoponendo a vincolo cautelare crediti d’imposta ancora giacenti sui cassetti fiscali per circa 39 milioni di euro.
L’applicazione della misura cautelare reale trae origine da attività di indagine svolte dalla compagnia della guardia di finanza di Mondragone con il coordinamento della procura sammaritana nel settore del contrasto alle frodi in materia di cessioni di crediti di imposta agevolati.

Al centro di queste investigazioni è emersa la figura di un soggetto, residente in provincia di Napoli, che è risultato essere un collettore di crediti fiscali connessi ai bonus edilizi, quantificati in circa 39 milioni di euro, ceduti da diversi soggetti in relazione ad interventi di recupero o restauro della facciata di edifici, il cosiddetto bonus facciate. Tuttavia, è stato riscontrato che le opere edilizie sarebbero state eseguite su unità immobiliari in diverse località del territorio nazionale risultate inesistenti oppure nella disponibilità di terzi, completamente estranei alla vicenda.Sono 28, attualmente, gli indagati per indebita percezione di erogazione pubbliche che, in concorso tra loro, avrebbero contribuito nel porre in essere la frode. Uno di essi, inoltre, è indagato anche per il reato di riciclaggio in quanto, una volta monetizzato il credito di imposta non spettante per 124mila euro, lo avrebbe trasferito, mediante una serie di operazioni volte a rendere difficile la ricostruzione della provenienza illecita, su un conto corrente bulgaro.

Sottoposti a vincolo cautelare preventivo oltre 38 milioni di euro di crediti, corrispondenti a quasi la totalità del sistema di frode, ricostruito in 39,1 milioni di euro. Il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha poi convalidato il vincolo cautelare apposto sui crediti.

fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»

