Come Eravamo – dal 13 dicembre presso Utopia in mostra le fotografie di Nicola Sansone



A Rieti l’Italia del dopoguerra vista attraverso lo sguardo di un maestro del fotogiornalismo.

Anche per le prossime festività Utopia, l’associazione fotografica reatina ormai diventata punto di riferimento per chi ama le storie raccontate attraverso le immagini, proporrà una vera e propria strenna culturale offrendo alla città un nuovo appuntamento di prestigio. Nella sede di via del Duomo 2 ad accogliere il pubblico saranno le fotografie di Nicola Sansone, uno dei più autorevoli rappresentanti della fotografia neorealista italiana, che guideranno i visitatori in un viaggio nella memoria del Paese nel pieno del dopoguerra. Come eravamo – l’Italia di Nicola Sansone è il titolo della mostra che presenterà oltre settanta immagini, molte delle quali inedite e selezionate appositamente per l’esposizione reatina. Tutte le fotografie sono state scattate nel periodo compreso tra gli anni Cinquanta e la fine dei Sessanta, la stagione del boom economico, e mettono in risalto lo sguardo di Sansone sull’Italia che cambia, colta nei suoi contrasti tra modernità e arretratezza.

La mostra di Rieti segue quelle tenute a Brescia nel 2023, al Mo.Ca – Centro delle nuove culture, e a Roma nel 2024, ospitata dal Museo di Roma in Trastevere. Si distingue dalle precedenti per la scelta di focalizzarsi esclusivamente sugli scatti realizzati in Italia, selezionati anche tra numerosi inediti provenienti dall’Archivio Sansone. Le fotografie esposte, stampate dal curatore bresciano Renato Corsini su carta baritata ai sali d’argento, sono state messe generosamente a disposizione da Lea Sansone, figlia del fotografo, che ha sostenuto con convinzione il progetto, garantendone la realizzazione.

Il percorso espositivo, concepito con taglio divulgativo e curato da Fabrizio Bagnoli e Alessia Parisse di Utopia, sotto la supervisione di Lea Sansone, offrirà uno sguardo diretto e sincero sulla vita quotidiana dell’epoca: volti, gesti, riti e trasformazioni che diventano strumenti preziosi per comprendere la storia del nostro Paese e per riflettere sul presente.

La mostra, a ingresso libero, sarà inaugurata il 13 dicembre alle ore 18 e resterà aperta fino al 10 gennaio: dal mercoledì al sabato, dalle 17.30 alle 19.30 (il sabato fino alle 20). Sono previste aperture straordinarie il 26 dicembre e il 6 gennaio. Unica eccezione: il 31 dicembre, giorno di chiusura. Sarà inoltre possibile concordare ingressi in orari differenti, compresi quelli per gruppi o per visite scolastiche, contattando Utopia all’indirizzo utopia.rieti@gmail.com o via WhatsApp al numero 378 0658892.