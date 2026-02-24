Cybersicurezza della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana: a Sanremo gli operatori cyber della Polizia Postale

La sicurezza passa anche dalla rete e, in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi più attesi e seguiti del panorama nazionale, si rafforza infatti il presidio cibernetico garantito dalla Polizia di Stato.
Si rinnova la sinergia tra gli specialisti della Polizia Postale e gli operatori per la sicurezza ICT della Rai, con l’obiettivo di proteggere le infrastrutture tecnologiche dell’evento da possibili minacce provenienti dal dominio cyber.
Da settimane, un team di esperti del CNAIPIC, del NOSC del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Liguria e della Sezione Operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Imperia, è impegnato “dietro le quinte” per garantire la
sicurezza dell’infrastruttura ICT a supporto della manifestazione e dei profili social ufficiali che vengono utilizzati nel corso dell’evento.
A Sanremo, la Polizia Postale è presente anche con l’iconico truck di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa punta a
sensibilizzare studenti, famiglie e docenti sui temi della sicurezza online, promuovendo un uso consapevole e responsabile della rete, in particolare tra i più giovani.