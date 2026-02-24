martedì, Febbraio 24, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Cybersicurezza della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana: a Sanremo gli operatori cyber della Polizia Postale

NOTIZIE IN RISALTO
redazione
Author: redazione
Less than 1 min.read

La sicurezza passa anche dalla rete e, in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi più attesi e seguiti del panorama nazionale, si rafforza infatti il presidio cibernetico garantito dalla Polizia di Stato.

Si rinnova la sinergia tra gli specialisti della Polizia Postale e gli operatori per la sicurezza ICT della Rai, con l’obiettivo di proteggere le infrastrutture tecnologiche dell’evento da possibili minacce provenienti dal dominio cyber.

Da settimane, un team di esperti del CNAIPIC, del NOSC del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Liguria e della Sezione Operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Imperia, è impegnato “dietro le quinte” per garantire la 

sicurezza dell’infrastruttura ICT a supporto della manifestazione e dei profili social ufficiali che vengono utilizzati nel corso dell’evento.

A Sanremo, la Polizia Postale è presente anche con l’iconico truck di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa punta a 

sensibilizzare studenti, famiglie e docenti sui temi della sicurezza online, promuovendo un uso consapevole e responsabile della rete, in particolare tra i più giovani.

Previous article
ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, COLDIRETTI LAZIO: BENE DELIBERA DELLA REGIONE, BASTA INGANNI SU FALSO MADE IN ITALY
Next article
RIPARTE LA FACILITAZIONE DIGITALE NEI MUNICIPI DI ROMA CAPITALE
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Fascicolo corre nel Campionato Italiano Gran Turismo con Stratia Motorsport

SPORT pro red - 0
Si accendono i motori in vista della nuova stagione di Beppe Fascicolo. Domenica scorsa, 22 febbraio, il pilota veneto infatti ha annunciato i programmi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)