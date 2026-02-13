venerdì, Febbraio 13, 2026

Senza il numero dei lupi la protezione non si può diminuire, Enpa chiede di ritirare il declassamento

AMBIENTE
Mentre l’Enpa chiede il ritiro del declassamento e l’avvio di monitoraggi, le Regioni si ritrovano a non saper che fare per la presenza di norme contraddittorie

di Mattia Cecchini

BOLOGNA – Da “rigorosamente protetto” il lupo è stato declassato a solo “protetto” e questo apre la strada alla riduzione del suo numero in Italia. Per farlo però servono due cose ancora: un decreto con l’ok delle Regioni (da cui ancora è non è arrivato il via libera) e un censimento del numero di lupi in Italia. Ma, come ha detto, il sottosegretario Claudio Barbaro “oggi non è disponibile una stima più recente riferita all’intero territorio nazionale” (l’ultimo dato disponibile è riferito solo alle Alpi). Secondo l’Enpa e associazioni ambientaliste e animaliste, “questa ammissione conferma che mancano i presupposti scientifici per modificare lo status di tutela della specie. Non solo. L’eventuale declassamento potrebbe aprire la strada ad abbattimenti che, sottolineano le associazioni, non sono imposti da alcun obbligo normativo. Al contrario, l’Italia è tenuta a garantire uno stato di conservazione favorevole, che oggi non risulta dimostrato”.

