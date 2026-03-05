CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – MICHELE CECCARELLI

1 Chi sei, di dove sei e cosa fai nella vita?

Mi chiamo Michele Ceccarelli, ho 28 anni, vivo a Gubbio e dopo essermi laureato in Cybersecurity ho intrapreso la mia carriera lavorativa come impiegato informatico.

2 Quando è nata la tua passione per la Spartan Race e come hai scoperto questo mondo?

Ho iniziato a frequentare la palestra Cross Rulez di Gubbio nel 2019 e c’era sempre un ragazzo che si allenava al massimo e che tutti lo guardavano con ammirazione.

Poco dopo ho scoperto perchè era così rispettato: si trattava di Manuel Moriconi, uno dei più vincenti del circuito Spartan a livello europeo.

Incuriosito dai suoi allenamenti mi ha invitato a provarli e ad allenarmi con lui, contemporaneamente era stata annunciata la prima tappa di Gubbio e quindi mi sono messo in gioco.

è stato amore a prima vista: mi ricordo solo del fango e di quanto mi fossi divertito, infatti il pensiero a fine gara è stato “ho finalmente trovato il mio mondo”.

Qual è stata la gara Spartan che ti è rimasta più nel cuore e perché?

Difficile sceglierne una in particolare perchè ogni Spartan è un’avventura a sè. Ovviamente oltre la primissima, che ho corso tra le montagne e le mura di casa, ricorderò sempre con piacere la sprint di Malta 2024.

Per me quel weekend fu Trifecta Weekend e corsi la sprint con il vestito da Dinoasuro insieme ai miei amici Valerio e Alejandro. Da li nacque il mito di “Mauro il Dinosauro” che ancora oggi riesce a strappare un sorriso sia ai giovani che ai meno giovani.

Nessuno mi conosce per il mio vero nome, oramai mi chiamano tutti “Mauro”!

Cosa significa per te essere un brand ambassador Spartan e cosa diresti a chi vuole iniziare?

Poter far parte della famiglia dei Brand Ambassador è un onore, essere scelto come rappresentante per divulgare i valori di Spartan è motivo di grande orgoglio.

Per me Spartan significa mettersi alla prova, superare i propri limiti, viaggiare e vivere esperienze uniche. I weekend Spartan rappresentano occasioni per conoscere persone e condividere momenti con gente fantastica, pazza ma fantastica, che condivide la mia stessa passione.

A chi si vorrebbe approcciare a questo mondo gli consiglierei di fare attenzione, perchè il divertimento crea dipendenza!