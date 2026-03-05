CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – ALESSIA BELVISO

SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026

ALESSIA BELVISO

1) Chi sei, di dove sei e cosa fai nella vita?

Sono Alessia Belviso, sono di Bari e sono un ufficiale della Marina Militare Italiana.

2) Quando è nata la tua passione per la Spartan Race e come hai scoperto questo mondo?

La mia prima Spartan Race risale all’inizio del 2024, ma ho scoperto questo mondo partecipando inizialmente a una gara OCR alla fine del 2023. Da quel momento mi sono appassionata sempre di più a questo tipo di stide, che mettono alla prova non solo il fisico ma anche la mente.

3) Qual è stata la gara Spartan che ti è rimasta più nel cuore e perché?

Il mio primo Trifecta Weekend è sicuramente da ricordare per la fatica, la stida, l’adrenalina e l’emozione. Ma la gara che mi è rimasta più nel cuore è stata sicuramente quella di Tenerife, dove ho partecipato alla Beast insieme alla mia migliore amica che vive lì da tantissimi anni. È stata speciale perché sono riuscita a coinvolgerla: non aveva mai partecipato a una gara del genere, ma ha deciso comunque di mettersi in gioco, correndo al mio fianco e divertendosi tantissimo. Tutto questo mi ha emozionata molto. Lo sport unisce davvero le persone e dimostra che, se ci credi, tutto è possibile.

4) Cosa significa per te essere un brand ambassador Spartan e cosa diresti a chi vuole iniziare?

Essere una Spartan Brand Ambassador per me è un privilegio immenso. Significa rappresentare e condividere valori profondi come il sacrificio, lo spirito di squadra, l’unione, la fiducia in se stessi e il superamento dei propri limiti. Sono principi che non appartengono solo alla gara, ma che entrano nella vita di tutti i giorni e diventano una vera e propria mentalità.

Da quest’anno anche il mio compagno è diventato Ambassador e l’idea che entrambi facciamo parte di questo mondo mi rende davvero euforica. Condividere le stesse passioni, le stesse sfide e le stesse emozioni è qualcosa di speciale. Abbiamo già vissuto tante esperienze insieme e sono sicura che ne arriveranno molte altre, sempre con lo stesso spirito di determinazione e divertimento.

La Spartan per me è anche questo: unire lepersone. Spero sempre che questa passione possa coinvolgere compagni, amiche, amici e familiari, perché affrontare una Spartan Race significa mettersi alla prova, ma anche sostenersi a vicenda. Anche quando si corre individualmente, in realtà non si è mai davvero soli.

A chi vuole avvicinarsi a questo mondo direi semplicemente di provarci, senza paura.

Basta avere il coraggio di fare il primo passo.

Da li in poi si scopre qualcosa di incredibile: una sfida continua con se stessi, una comunità straordinaria e uno stile di vita che difficilmente si riesce ad abbandonare.