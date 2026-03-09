Alla scoperta di Vipiteno, tra fascino e natura

Nel cuore dell’Alto Adige, Vipiteno, la città più a nord d’Italia, unisce in modo armonico identità storica, vivacità urbana e natura incontaminata. Inserita tra i Borghi più belli d’Italia, conserva un centro storico medievale perfettamente preservato, dominato dalla Torre delle Dodici e animato da portici, botteghe e ristoranti che raccontano l’incontro tra cultura italiana e mitteleuropea. A pochi minuti dal centro, il Monte Cavallo amplia l’esperienza con panorami aperti e attività all’aria aperta fruibili durante tutto l’anno, rendendo la località compatta ma sorprendentemente articolata.

In primavera questo equilibrio assume una forma particolare: la fine dell’inverno e l’arrivo della bella stagione si intrecciano in un calendario che unisce tradizioni consolidate, appuntamenti in quota e nuove opportunità di scoperta.

Tra centro storico e montagna

Il 28 marzo il Mercatino di Pasqua anima Piazza Città dalle 09:00 alle 17:00 con espositori, agricoltori e artigiani che portano prodotti regionali e creazioni fatte a mano nel cuore medievale della città. È uno degli appuntamenti che meglio sintetizza l’anima di Vipiteno: raccolta, autentica, profondamente legata alle proprie tradizioni.

Negli stessi giorni, sul Monte Cavallo, prendono il via le WOW-Weeks (22 marzo – 6 aprile), un’iniziativa che valorizza il finale di stagione con un vantaggio concreto per gli ospiti: acquistando uno skipass plurigiornaliero di almeno tre giorni, vieneregalata una giornata aggiuntiva di sci, offrendo così ancora più tempo sulle piste.

Ogni sabato di marzo l’esperienza si arricchisce inoltre con l’offerta Early Bird: apertura degli impianti già alle ore 7.00 per garantire piste perfettamente preparate, la magia dell’alba sulle cime e la possibilità di abbinare le prime discese a una colazione in quota nei rifugi aderenti. Un modo autentico e suggestivo di vivere la montagna nelle sue ore più belle.

In questo contesto si inserisce l’Hausberg Festival (28–29 marzo), che porta musica dal vivo nei rifugi e nel tendone allestito appositamente presso la stazione a valle accanto al ristorante Biwak. Per l’occasione è previsto uno skipass valido per l’intero weekend al prezzo speciale di 50 euro, che funge anche da biglietto per la lotteria ufficiale del Festival con premi dedicati, rafforzando l’idea di una montagna accessibile, dinamica e ricca di opportunità.

Dal 1° al 4 aprile, SKIDS – The Snow Festival coinvolge bambini e ragazzi in una gara internazionale di sci, affiancata da attività e momenti di intrattenimento che estendono l’esperienza all’intera località, consolidandone ulteriormente il posizionamento family.

Il passaggio verso la bella stagione

Con l’avanzare della primavera il ritmo cambia, ma non l’intensità. Ogni venerdì, da aprile a ottobre, il Mercatino dei contadini anima Piazza Città con pane fatto in casa, speck e salumi affumicati, formaggi, miele, vini biologici, succhi, erbe aromatiche, uova e verdure di stagione. Tra le specialità più apprezzate figurano krapfen e tirtler preparati dalle contadine locali, espressione di una tradizione gastronomica ancora viva.

Sabato 23 maggio riapre la cabinovia del Monte Cavallo e, fino al 1° novembre, prende ufficialmente il via la stagione escursionistica. Tra le proposte più attese spicca il Panorama Mountain Coaster, la pista estiva per slittini che rappresenta uno dei principali richiami della montagna: un’esperienza adrenalinica e panoramica che unisce velocità, divertimento e vista mozzafiato, rendendo il Monte Cavallo una meta ideale anche per famiglie e gruppi in cerca di emozioni.

Presso la stazione a monte, il Rossy Park offre un’area giochi con mini-zoo popolato da conigli, asini, pony, pecore, lama e alpaca. Il Rossy Walk, percorso tematico di circa tre chilometri adatto anche ai passeggini, conduce fino al laghetto di Kastellacke attraverso dieci stazioni dedicate al gioco e alla scoperta. Completano l’offerta i trekking accompagnati con i lama, per un’esperienza a contatto diretto con la natura alpina.

Accanto alle proposte del Monte Cavallo, il territorio che circonda Vipiteno invita a esplorare itinerari tematici adatti a tutta la famiglia, percorsi brevi ma ricchi di contenuti che trasformano la passeggiata in un’esperienza educativa e coinvolgente.

A Campo di Trens, il “sentiero delle api” è un facile itinerario di circa 2 km adatto a tutti e percorribile in un’ora circa: lungo il percorso, pannelli informativi accompagnano gli escursionisti alla scoperta del mondo delle api. I giochi e le stazioni interattive sono pensati per trasmettere informazioni in modo facile e intuitivo per i bambini: un gioco di memoria, un’altalena e l’“abbraccio con l’ape” rendono il cammino dinamico e partecipato. I più piccoli –anche sel’itinerario è capace di coinvolgere tutta la famiglia –avranno così modo di scoprire l’etologia di questi insetti, i segreti dell’apicoltura eil ruolo fondamentale delle api come impollinatori indispensabili per l’ecosistema.

In Val di Vizze, con partenza dal parco giochi Aue di S. Giacomo, si sviluppa invece il “sentiero dei funghi”, un percorso di circa mezz’ora che introduce al mondo misterioso e affascinante dei miceti. Lungo il sentiero, pannelli informativi illustrano il riconoscimento delle principali specie, la loro biologia, la riproduzione e gli utilizzi, accompagnando i visitatori in un’esperienza divulgativa immersa nel bosco. Qui si incontrano anche funghi alti oltre un metro, realizzati prevalentemente in legno: elementi scenografici che facilitano l’osservazione e il riconoscimento delle caratteristiche peculiari delle diverse varietà.

La primavera a Vipiteno costruisce così un racconto coerente e completo, in cui tradizioni di confine, appuntamenti in quota e nuove esperienze all’aria aperta si integrano in una proposta compatta ma articolata. Una città alpina viva e accogliente, capace di offrire prospettive diverse in ogni momento del soggiorno.

