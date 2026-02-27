Fascicolo premiato da Aci Treviso

Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la stagione sportiva 2025. Ancora una volta tra i protagonisti figurava il pilota Beppe Fascicolo che ha ritirato l’ambito riconoscimento per i meriti sportivi della passata stagione.

Fascicolo ancora una volta ha portato in alto il nome di Treviso continuando il suo impegno e la sua passione per il motorsport, distinguendosi come unico pilota del territorio che continua a correre sulle piste più belle d’Italia. “È con estremo piacere e orgoglio che condivido questo momento con amici sportivi che corrono con kart, auto storiche e da rally con i quali abbiamo in comune la passione per le quattro ruote – ha dichiarato Fascicolo –. Ringrazio l’Aci Treviso per il riconoscimento conferitomi e vi aspetto in pista per una nuova stagione che mi vedrà impegnato nel Campionato Italiano Gran Turismo Serie Sprint con il team Stratia Motorsport”.