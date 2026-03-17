Banda di ladri a casa di El Aynaoui: il calciatore e famiglia chiusi in una stanza

Derubato di soldi, borse e gioielli dal valore di 10 mila euro complessivi

ROMA – Se li sono trovati in casa con i volti coperti dal passamontagna e pistole in pugno. Una banda di sei rapinatori, con un’accento dell’est, ha fatto irruzione nella villa all’Infernetto di Roma del centrocampista giallorosso Neil El Aynaoui, nella notte tra lunedì e martedì 16/17 marzo.

COSA È SUCCESSO

Per entrare nell’abitazione la banda ha sfondato una grata nell’inferriata del salotto. Poi con uno strumento particolare, hanno praticato un piccolo foro all’altezza della serratura della porta finestra e sono entrati in casa. Quindi, prima di fare razzia di soldi, gioielli e articoli griffati, i ladri hanno radunato i presenti: hanno subito intercettato la mamma del 24enne, ancora sveglia, minacciandola. Poi hanno raggiunto il calciatore franco-marocchino, che stava dormendo in camera con la moglie, per dargli un risveglio raggelante. Stesso copione per il fratello e la cognata, che si trovavano in un’altra camera da letto. Una volta raccolta, la famiglia è stata poi condotta in una stanza e lì rinchiusa, mentre i ladri hanno avuto tutto il tempo di cercare soldi e preziosi. Alla fine si sono portati via contanti, un rolex e borse firmate dal valore di circa 10 mila euro.

Sul posto sono arrivati subito gli investigatori della sezione antirapina della squadra Mobile, coordinati da Roberto Giuseppe Pititto, impegnati ora a indagare e rintracciare i delinquenti.

LE INDAGINI

Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona perché la telecamera presente all’esterno della villa del calciatore è stata neutralizzata all’arrivo dei rapinatori. Al vaglio anche possibili impronte digitali rimaste al passaggio della banda nei vari ambienti domestici, anche se risulta che tutti i componenti del gruppo avessero guanti.Secondo gli inquirenti a compiere la rapina sarebbe stata una banda specializzata, composta da professionisti dei furti in appartamento, forse originari dell’Est Europa. Il loro bottino però è stato sicuramente al di sotto delle loro aspettative perché il calciatore si sta trasferendo in un’altra abitazione e ha spostato parte dei suoi averi. Oggi pomeriggio El Aynaoui sarà ascoltato dagli investigatori per poter dare ulteriori informazioni utili a rintracciare i componenti della banda.

(photo credit: Neil El Aynaoui/Fb)

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»