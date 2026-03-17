IRAN, FOLGORI (FEOLI): GOVERNO FINANZI DECRETO ACCISE CON AUMENTO GETTITO IVA

“La guerra in Iran prosegue e probabilmente non terminerà prima della fine di aprile. Lo stretto Hormutz continua a essere bloccato. In questo scenario i prezzi di petrolio e gas saranno destinati ad aumentare ancora: serve un intervento urgente e deciso del governo. La proposta che avanziamo come Feoli è sempre quella di un decreto accise che sterilizzi l’amento dei costi dell’energia (prezzi dei carburanti e bollette energetiche) grazie all’aumento del gettito Iva conseguente agli aumenti. Un decreto anti-rincari tra due settimane rischia di essere tardivo. Così come i bonus a favore delle famiglie con Isee fino a 15mila euro rischia di deprimere i consumi, perché non aiuterebbe il ceto medio. Allo stesso modo non convincono gli sgravi fiscali a favore delle aziende più esposte alla crisi. Quali sarebbero queste aziende? L’aumento dei costi di petrolio, carburanti, gas ed energia colpisce tutta la produzione, finendo per ripercuotersi sui prezzi al consumo. Le famiglie subiranno una doppia stangata: l’aumento dei costi dell’energia e l’impennata di tutti i generi di consumo. Serve un intervento più ampio e robusto. Per questo invitiamo il governo, come abbiamo già fatto, a finanziare un decreto che sterilizzi gli aumenti dei costi energetici per famiglie (senza alcun limite di Isee o perlomeno aumentandolo sensibilmente) e imprese con l’incremento del gettito Iva e che sostenga il settore del trasporto e della logistica, che rischia di pagare un prezzo altissimo con conseguente aumento dei costi al consumo”.

Lo dichiara in una nota Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).