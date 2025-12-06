domenica, Dicembre 7, 2025

ARRESTO DI 3 PERSONE PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nel corso della notte del 04 dicembre, a Trezzano sul Naviglio, i Carabinieri della Compagnia di Corsico, con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Rho e Abbiategrasso, hanno arrestato in flagranza di reato 3 persone per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e sequestrato circa 480 kg di hashish.

L’arresto scaturisce da un’attività preventiva finalizzata a contrastare il traffico di stupefacenti nell’hinterland milanese. Nel dettaglio, nel corso di un servizio di controllo del territorio, veniva notato un autoarticolato con targa spagnola procedere con manovre sospette e accedere in un capannone di una zona industriale periferica, seguito pochi istanti dopo da un furgone. Pertanto, i militari operanti attendevano l’uscita del furgone dall’edificio, intercettandolo e rinvenendo all’interno oltre 100 buste termosigillate, contenenti ciascuna circa 4,5kg di stupefacente.

Nel contempo, veniva scoperto un “doppio-fondo” all’interno dell’autoarticolato, compatibile con le dimensioni del carico trasportato.

I tre soggetti, di cui una 53enne italiana, un 30enne libanese ed un 49enne spagnolo, sono stati accompagnati alla Casa Circondariale di Milano San Vittore.

