Giuseppe Fisicaro e il successo di Digital Noises: intervista

Una realtà consolidata che, nel tempo, ha sviluppato una presenza internazionale e si è distinta per la capacità di anticipare le trasformazioni del mercato, offrendo soluzioni personalizzate, innovative e sostenibili. Digital Noises ha un modus operandi efficace e che si basa su tre pilastri: innovazione continua, cultura digitale e responsabilità. Tra i suoi casi di successo, la realtà ha curato e ottimizzato la presenza su YouTube di artisti come Umberto Tozzi, Raf, Gianluca Grignani, Marco Masini e Mario Venuti, e ha collaborato con Warner Music Italia alla valorizzazione di cataloghi storici di icone della musica italiana.

Di recente, Digital Noises è stata tra i protagonisti della Milano Music Week con l’evento ”Digital Noises Awards”, l’iniziativa che ha celebrato le eccellenze del panorama musicale e digitale contemporaneo, mettendo in dialogo professionisti e artisti del settore. Nel corso della serata, si sono alternati sul palco numerosi ospiti di rilievo, che hanno condiviso esperienze e visioni legate alle diverse anime dell’industria: dal booking al management, fino all’emergere di nuovi talenti e format audio sperimentali.

A testimonianza del legame con il mondo musicale e della capacità di celebrarne i protagonisti, Giuseppe Fisicaro ha consegnato a Umberto Tozzi il Disco d’Oro per “Si può dare di più”, brano vincitore del Festival di Sanremo 1987 interpretato con Enrico Ruggeri e Gianni Morandi. Tozzi, con oltre 80 milioni di dischi venduti e 2000 concerti in 50 anni di carriera, è uno dei cantautori che più hanno segnato la storia della musica italiana, e Digital Noises ha voluto sottolinearne il valore intramontabile.

Raf e Marco Masini sono tra i big annunciati al Festival di Sanremo 2026. Quale sarà il supporto di Digital Noises per loro?

Siamo entusiasti e felici della loro partecipazione al Festival di Sanremo. Le possibilità sono varie, dallo sviluppo di contenuti per social e YouTube alla logistica, credo che i team di lavoro siano tutti in via di definizione. In ogni caso, siamo prontissimi.

Qual è stata la sua visione iniziale nel lavorare i loro canali YT?

Ogni canale ha le sue “regole”, e le sue possibilità. Hanno avuto uno sviluppo diverso i loro contenuti, pur essendo due artisti pop con molti anni di carriera sul mercato. Ma la gestione dei contenuti da parte delle case discografiche e la risposta del pubblico digitale non sono le stesse tra due progetti. Abbiamo studiato e valutato le possibilità, Masini aveva un canale suo da molto più tempo e con un audience già attiva, quindi è stato più semplice. Ma entrambi ci hanno dato grosse soddisfazioni.

Due artisti con una grande carriera. Cosa li rende ancora rilevanti nel panorama musicale odierno?

Sarà banale, ma l’immortalità dei loro brani. Ho assistito a tanti loro concerti lavorando per loro, e tu vedi come le persone reagiscono a “Infinito”, “Il battito animale”, “Ci vorrebbe il mare” o “Bella Stronza”. Sono canzoni che una volta entrate dentro non ti escono più.



Qual è il valore aggiunto di Digital Noises nel panorama digital e Youtube?

Competenza, conoscenza e applicazione delle strategie. Studiamo costantemente, cerchiamo di migliorarci e non ci fermiamo mai al compitino. Questo ci ha sempre ripagato e fatto raggiungere gli obiettivi, più o meno velocemente.