Al via il nuovo volo diretto Roma-Seychelles il prossimo 28 Marzo



Tourism Seychelles e Air Seychelles in Italia per presentare il nuovo collegamento diretto e rafforzare la connettività con l’Europa

Un incontro esclusivo con i tour operator e la stampa di settore a Roma ha visto protagonisti Tourism Seychelles, Air Seychellese il nuovo GSA in Italia, TAL Avion Group, riuniti per illustrare le strategie e le novità dedicate a rafforzare la connettività tra le Seychelles e il mercato italiano. L’evento ha offerto un’occasione unica per approfondire le opportunità turistiche dell’arcipelago, conoscere da vicino i rappresentanti ufficiali delle compagnie e discutere le iniziative volte a promuovere le Seychelles come destinazione privilegiata per i viaggiatori italiani, in un momento cruciale per il rilancio del turismo internazionale.

All’incontro hanno partecipato Bernadette Willemin, Direttore Generale Marketing di Tourism Seychelles, Charles Johnson, Chief Commercial Officer, e Franchesca Vital, Sales & Marketing Manager di Air Seychelles, insieme a Piercarla Lai, Sales & Marketing Manager, e Valeria Tienghi, Country Manager del nuovo GSA italiano TAL Avion Group.

Durante l’evento, sono stati illustrati i dettagli del nuovo collegamento aereo diretto tra Roma Fiumicino e l’aeroporto di Mahè alle Seychelles, operativo a partire dal 28 marzo con due voli settimanali (mercoledì e sabato) su aeromobili Airbus A320neo, con breve sosta tecnica a Hurghada:

HM 1003 – Roma / Seychelles : partenza 18:50 – arrivo 07:15 (+1)

: partenza 18:50 – arrivo 07:15 (+1) HM1004 – Seychelles / Roma: partenza 08:30 – arrivo 17:30

L’Italia ha consolidato il suo ruolo strategico nel turismo verso le Seychelles, posizionandosi a fine 2025 come quarto mercato internazionale con 22.524 arrivi e registrando una crescita del +18% rispetto al 2024, la più alta tra i principali mercati europei. Il nuovo collegamento diretto con Roma offrirà ai viaggiatori un accesso affidabile, comodo e immediato all’arcipelago, rafforzando ulteriormente le Seychelles come destinazione privilegiata per il turismo italiano e sottolineando l’importanza strategica dell’Italia nel network internazionale della compagnia.

Inoltre, Air Seychelles ha confermato il prolungamento fino al 31 maggio dei collegamenti diretti da Parigi Charles de Gaulle, offrendo maggiore flessibilità e connettività per i viaggiatori europei.

“Con il nuovo collegamento diretto da Roma e l’estensione dei voli da Parigi, stiamo aprendo nuovi orizzonti per i viaggiatori italiani ed europei. Air Seychelles e Tourism Seychelles lavorano fianco a fianco per rendere l’arcipelago ancora più accessibile, rafforzando la sua presenza nei principali mercati internazionali in risposta alle restrizioni e ai cambiamenti dello spazio aereo dovuti al conflitto nel Golfo.”, ha dichiarato Bernadette Willemin, sottolineando l’importanza di una collaborazione strategica tra istituzioni e stakeholder del settore.

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione unica per condividere con la stampa italiana le opportunità e le strategie di promozione del turismo verso le Seychelles, valorizzando le nuove rotte come strumento fondamentale per consolidare i flussi turistici dal Bel Paese e dell’Europa verso l’arcipelago.