GIORNATA VOLONTARIATO A PALIANO, CIACCIARELLI «IMPORTANTE RAFFORZARE AZIONI TUTELA E FORMAZIONE DEI VOLONTARI»

Roma, 10 maggio 2025 – «Con grande piacere ho preso parte alla seconda giornata del volontariato organizzata nel Comune di Paliano grazie alla stretta collaborazione tra amministrazione comunale ed organizzazione di Protezione Civile. In occasione di questa importante giornata ho avuto modo di sottolineare l’importanza assunta dal mondo del volontario per il corretto ed efficiente funzionamento del sistema di Protezione Civile, costatando l’impegno, la dedizione e la costante disponibilità dei singoli volontari, cuore e vera forza motrice di ogni iniziativa e per ogni esigenza da affrontare», lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli,

«È necessario, davanti a tale elevato impegno civico, riconoscere ai volontari una adeguata tutela davanti a situazioni di pericolosità. Per tale ragione abbiamo ritenuto necessario come Regione Lazio costituire un apposito fondo di solidarietà per il volontariato così da garantire il giusto indennizzo ai volontari rimasti coinvolti in infortuni nel corso della propria attività.

Allo stesso modo ritengo inoltre doveroso rafforzare le azioni finalizzate a garantire la giusta formazione di tutti i volontari. Per questo nell’ambito del programma triennale della Protezione Civile una particolare attenzione sarà riposta al settore formativo con l’avvio di una molteplicità di nuovi corsi», aggiunge l’Assessore.

«Ringrazio il sindaco di Paliano Domenico Alfieri, l’assessore comunale ed amico Tommaso Cenciarelli, l’assessore comunale Francesca Calamari, il consigliere comunale con delega alla Protezione Civile Gianfranco Graziani, e tutti i volontari delle varie Associazioni», concludePasquale Ciacciarelli.