Visita istituzionale del presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e Dirigente di Anci Lazio al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva: “Un incontro che porterò nel cuore per tutta la vita.”

Un momento carico di significato, tra orgoglio istituzionale, riflessione civile e visione strategica per il futuro del Paese Italia.

Nella giornata di oggi, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e dirigente di Anci Lazio Gianluca Quadrini, insieme al membro del comitato regionale di Patrizio di Folco è stato accolto in visita istituzionale dal Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva.

Un incontro profondo e ricco di emozioni, che ha rappresentato non solo un alto momento di rappresentanza, ma soprattutto un’opportunità di dialogo costruttivo e confronto sui valori fondanti della Repubblica, sul ruolo strategico delle Forze Armate e sulla necessità di rafforzare il legame tra Istituzioni e cittadini oltre a rappresentare le istanze del nostro territorio e del suo tessuto produttivo.

“Ho avuto l’onore di conoscere da vicino un uomo, prima ancora che un ufficiale, che incarna con esemplare equilibrio la responsabilità del comando, la lucidità della visione e la profondità dell’ascolto”, ha dichiarato il Presidente. “Il Generale Conserva rappresenta un punto di riferimento per l’intero Paese Italia. In lui ho trovato non solo un interlocutore attento, ma un vero custode dei valori costituzionali, capace di guidare l’Aeronautica Militare verso le sfide del futuro, con una visione saldamente ancorata all’etica del servizio.”

Durante la visita, dove sono stati affrontati temi fondamentali per il paese e per i singoli territori, il Presidente Quadrini ha portato il saluto dell’intera amministrazione provinciale e del suo Presidente Luca Di Stefano così come quello di Anci Lazio e del suo Presidente Daniele Sinibaldi, soffermandosi sull’importanza delle prospettive di collaborazione con i territori locali, in un’ottica di coesione nazionale e valorizzazione delle eccellenze, con la consapevolezza del ruolo che le Istituzioni devono saper interpretare in un tempo complesso come quello attuale.

“Torno da questa esperienza con un senso di gratitudine profonda e con l’impegno a rafforzare sempre più il legame tra il nostro territorio e chi, ogni giorno, lavora per garantirne la sicurezza, la dignità e il prestigio, conscio di aver lasciato il segno tangibile di una comunità dedita al lavoro e fiera di sapere che le ali delle aquile volano in alto preservando la nostra sicurezza ogni giorno”, ha concluso il Presidente del Consiglio Provinciale.