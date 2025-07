Musart Festival: la colonna sonora dell’estate fiorentina

Dal 17 al 26 luglio andrà in scena la 10ª edizione di uno degli eventi più attesi dell’anno

Firenze è bellezza, arte e atmosfera. Nella splendida cornice del Parco Mediceo di Pratolino, da giovedì 17 luglio 2025 prenderà il via uno degli eventi musicali più attesi dell’estate: il Musart Festival. Giunto alla sua 10ª edizione, il festival ospiterà grandi artisti di fama nazionale e internazionale, animando le serate estive con musica e suggestione. Per vivere appieno l’esperienza, senza rinunciare all’intramontabile fascino di Firenze, il luogo ideale dove soggiornare è l’FH55 Hotel Calzaiuoli, un delizioso boutique hotel di charme nel cuore della città, perfetta per unire arte, relax e comfort.

Firenze è una città che non smette mai di incantare: i suoi tramonti dorati, le piazze storiche illuminate, l’arte che si respira ad ogni angolo. In estate, il capoluogo toscano si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove la bellezza incontra la cultura. È proprio in questo scenario suggestivo che sorge il Parco Mediceo di Pratolino, un luogo straordinario immerso nel verde, situato a pochi chilometri dal centro città. Patrimonio dell’Umanità UNESCO e parte del complesso delle Ville Medicee, il parco ospita capolavori rinascimentali come il celebre Colosso dell’Appennino di Giambologna, ed è lo sfondo perfetto per eventi che fondono natura, arte e musica. In questa straordinaria cornice torna, anche quest’anno, il Musart Festival, appuntamento imperdibile dell’estate fiorentina che unisce grande musica, arte e luoghi storici. L’edizione 2025, la 10ª dalla nascita della manifestazione, si preannuncia magica e ricca di emozioni.

A partire dal 17 luglio e fino al 26 luglio 2025, il suggestivo Parco Mediceo di Pratolino sarà il palcoscenico naturale di una rassegna che porterà sul palco grandi nomi della scena musicale nazionale e internazionale, un’occasione unica per vivere un’esperienza immersiva tra natura, storia e note sotto le stelle. Il programma di quest’anno si annuncia particolarmente ricco e coinvolgente, con artisti amatissimi dal pubblico italiano ed internazionale: a Nino D’Angelo, icona della canzone napoletana che ha saputo attraversare generazioni con brani intramontabili e un percorso artistico in continua evoluzione, è affidato il concerto della serata inaugurale. Venerdì 18 luglio sarà la volta di Diodato, amato per la sua intensità emotiva e il suo impegno civile, sabato 19 luglio, sul palco salirà Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale, accompagnato per l’occasione dall’Orchestra Sinfonica Italiana in un dialogo tra musica colta e contemporaneità. Lunedì 21 luglio, la protagonista sarà Loredana Bertè, autentica leggenda del rock italiano, che porterà a Firenze il tour celebrativo “50 da ribelle”, dedicato ai suoi cinquant’anni di carriera tra provocazione e talento. Il 23 luglio, il pubblico ritroverà Roberto Vecchioni, il “professore” della musica d’autore, che torna sul palco del Musart dopo il successo della scorsa edizione, con il suo repertorio poetico e profondo. Giovedì 24 luglio segnerà il ritorno dei Gatti Mézzi, duo toscano di culto che riporterà in scena la loro inconfondibile miscela di jazz, ironia e dialetto fiorentino per una serata di reunion attesissima. Sabato 26 luglio, l’atmosfera si scalderà con Manu Chao, artista globale e simbolo della musica multiculturale, che proporrà il suo live “Ultra Acoustic”, essenziale, diretto e pieno di energia. A chiudere il festival, domenica 27 luglio alle ore 4:45, sarà come da tradizione il concerto all’alba: nel magico Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata, si esibirà il raffinato pianista fiorentino Alessandro Galati, per accogliere il nuovo giorno con un toccante momento di musica e luce.

Il Musart Festival è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: la magia della musica dal vivo si fonde con l’incanto della storia e della natura, creando un’atmosfera unica e avvolgente. Ogni nota vibra nell’aria fresca del Parco Mediceo di Pratolino, avvolgendo il pubblico in un abbraccio caldo e sincero, capace di risvegliare emozioni profonde e inattese. Il festival regala momenti di gioia condivisa, riflessione, nostalgia e rinascita: la melodia diventa ponte tra culture, generazioni e storie personali, mentre la bellezza del luogo amplifica la potenza di ogni esibizione.

Per chi desidera vivere l’esperienza del Musart Festival senza rinunciare al fascino del centro storico di Firenze, l’FH55 Hotel Calzaiuoli rappresenta la soluzione perfetta. Situato in posizione strategica, tra il Duomo e Piazza della Signoria, questo elegante boutique hotel accoglie gli ospiti in ambienti raffinati e ricchi di storia. La struttura offre camere confortevoli con vista sui monumenti, un servizio impeccabile e la possibilità di raggiungere a piedi i principali luoghi d’interesse della città. Dopo una serata tra le note del festival, sarà un piacere ritirarsi in un palazzo storico nel cuore pulsante di Firenze.