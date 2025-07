Coinvolgente e piena di eventi l’Estate filettinese

Filettino, Il calendario estivo offre una miriade di manifestazioni per ogni gusto

Si prospetta un’estate ricca e variegata di eventi a Filettino, con il cartellone degli eventi che va a soddisfare proprio tutti i gusti. Una rassegna estiva promossa dall’Amministrazione Comunale del sindaco Paolo De Meis e la Pro Loco locale, che coinvolge le varie associazioni presenti sul territorio ed i cittadini. Storia, cultura, natura, sport, teatro, giochi, sono tanti e tali gli ingredienti del calendario dell’estate filettinese tutta da vivere. Tra i varii appuntamenti torna la passeggiata musicale in collaborazione con la Pro loco ed il sodalizio Agimus di Frosinone, molto interessanti gli appuntamenti del salotto filettinese come quello previsto per il 18 agosto come l’Analisi dei conflitti del momento con la partecipazione del generale dei Carabinieri Stefano Silvio Dragoni, e quello del 29 agosto sul futuro dell’etica nell’era dell’Intelligenza Artificiale, al quale parteciperà Mons. Vincenzo Paglia, sarà coinvolgente poi l’appuntamento del 12 agosto con l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri. Il momento di grande significato, che di sicuro arricchirà Filettino, è il conferimento della cittadinanza onoraria al Vescovo di Verona Mons. Domenico Pompili, previsto per il 20 agosto. Non mancheranno eventi sportivi come il calciobalilla umano previsto per il 19 agosto ed il 23 agosto con la gara podistica . Durante il mese di agosto si svolgeranno percorsi enogastronomici, concerti di musica, escursioni ambientali e visite presso il museo dell’arte e della civiltà contadina. La sinergia nata tra l’Ente Comune, la Pro-Loco e l’intera comunità con tutti vari sodalizi, ha generato un calendario di eventi di spessore, che richiameranno curiosi ed appassionati dai centri limitrofi, ma soprattutto faranno vivere momenti piacevoli e spensierati all’intera comunità ed ai tanti villeggianti che in questo periodo affollano il paese più alto del Lazio.