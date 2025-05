MILANO, LUNEDI’ INCONTRO PRIVATO TRA IL SINDACO E CAPIGRUPPO DELL’OPPOSIZIONE?

TRUPPO (FDI): «SI MA SOLO PER ESORTARLO A RIFERIRE IN AULA PUBBLICAMENTE».

Milano, 10 Maggio 2025 – «Lunedì vedremo il Sindaco prima del Consiglio Comunale al solo scopo di perorare l’appello ad una sua audizione in aula e pubblicamente. Capiamo possa essere a disagio, ma questa è la democrazia che forse alla Sinistra sta bene spesso solo a parole. Se questo può servire ad incoraggiarlo a partecipare ai lavori garantendo lato nostro l’opposizione di sempre ovvero critica, aspra, determinata ma allo stesso tempo propositiva, saremo pronti ad incontrarlo. Lo abbiamo visto in questo anno di crisi dell’urbanistica a Milano come l’opposizione abbia saputo analizzare i problemi e proporre soluzioni nonostante un centro-sinistra incapace di cogliere gli spunti nei tempi giusti provocando danni enormi alla città per il tempo atteso e perso. Pensiamo alla giustizia riparativa e al fondo di garanzia utilizzate e comunicate come proprie idee dall’avvocatura solo alcune settimane fa, dopo aver bocciato le stesse proposte fatte sottoforma di emendamenti nella discussione di bilancio a dicembre con voto espresso del sindaco in aula contrario. Ora la commissione paesaggio dimessasi in blocco dimostra ancora una volta l’azione incerta dell’Amministrazione Comunale che non sa convincere il settore. Da qui l’esigenza di ‘parlamentarizzare’ la crisi, riferire in aula e avviare un dibattito prima che il sistema collassi su se stesso».Così in una nota congiunta i capigruppo del Centrodestra a Palazzo Marino.