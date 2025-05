Grande partecipazione e coinvolgimento per il convegno sul codice rosso

Frosinone, Grazioli: “Un evento di spessore, che ha acceso i riflettori su un’importante tematica ”

Si è svolto questa mattina presso la sala convegni della Cassa Edile –ANCE, l’incontro organizzato da CLUBin Italia un incontro dal titolo “Il ricorso al Codice Rosso: tra criticità attuative, profili genitoriali e tutela dei figli”. L’incontro ha visto la partecipazione di vari relatori di spessore nazionale, la partecipazione di autorità politiche e militare, della cultura e della società civile. L’on. Alessandro Palombi membro della Commissione Giustizia della Camera, è intervenuto in video conferenza, sottolineando gli aspetti importanti della legge sul codice rosso ed i punti da rafforzare, a difesa delle fasce deboli Purtroppo la cronaca quotidiana riporta casi di violenza domestica edi genere, il “Codice Rosso” è una legge (la legge n. 69 del 2019) che mira a rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, velocizzando i procedimenti penali per reati come maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale e altri. Essa prevede una serie di interventi per proteggere le vittime, tra cui l’obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato e la comunicazione immediata al pubblico ministero, anche in forma orale, delle segnalazioni da parte della polizia giudiziaria. A conclusione si è svolto il conferimento del “Premio Fratellanza e Diritti Umani 2025”. Tra i premiati il colonnello Gabriele Mattioli comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri , che ha ricevuto il premio dal Presidente di Giuria l’Avv. Silvio Grazioli, e dall’ex Prefetto di Frosinone Emila Zarrilli (nella foto). L’avv. Grazioli ha sottolineato gli importanti risultati raggiunti dal Colonnello Mattioli , la sua professionalità sul campo e la sensibilità nell’affrontare determinate e crude situazioni. L’on. Paolo Pulciani è intervenuto in video per portare i saluti ed il proprio intervento.