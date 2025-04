MadEL – Online il nuovo singolo “Chissenefrega”

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=pzx1Ch77LXw

“Chissenefrega” è il nuovo singolo di MadEL, un brano scritto dall’artista romana insieme a Daniel Riggione, prodotto da Alex D’Errico e già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta The Lab Music Factroy.

Chissenefrega è il manifesto di una ragazza che sa quello che vuole e che ha fatto tesoro delle delusioni del passato -spiega l’artista- quindi in questo momento affronta la vita e le relazioni in maniera decisa e aggressiva. In questo viaggio, la canzone non solo rivendica il suo posto nel mondo, ma diventa anche un’ispirazione per chiunque si senta bloccato o insicuro. La sua storia è un inno alla forza interiore, alla crescita personale e alla capacità di affrontare le sfide con coraggio e determinazione. In un’epoca in cui molte ragazze si sentono sopraffatte, lei si erge come esempio di come sia possibile risorgere dalle proprie ceneri e vivere una vita piena e autentica.

Il videoclip intende riflettere da una parte lo stile e l’ambientazione che il brano ispira, dall’altra, una narrazione che mette al centro la protagonista attraverso le sue emozioni in un mix di movimenti camera molto veloci ed una interpretazione efficace di MadEL.

La regia è di Viviana Iannizzi, riprese e post produzione di Guglielmo Vavoli.

MadEL è un’artista classe 2004. Sin dalla tenera età sviluppa una grande passione per la musica trasmessa dal papà batterista. Ha iniziato a frequentare scuole di canto per perfezionarsi nella tecnica vocale ed attualmente studia canto e pianoforte alla Saint Louis College Of Music di Roma. La musica per lei è un grande sfogo che l’aiuta a superare momenti di grande difficoltà. Ad oggi MadEL fa parte di un team discografico dove è libera di esprimere la propria creatività formato da Franco Iannizzi, Daniel Riggione, Alex D’Errico, Tagho, Antonio Crea e Marco Mori.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/70KSE2SQ16E55n50APccTj