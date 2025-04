Il The Sense Experience Resort cerca nuove figure: il 28 Aprile il Recruiting Day nel cuore della Maremma

Opportunità concrete per chi sogna una carriera nell’ospitalità esclusiva toscana

Il The Sense Experience Resort, esclusiva struttura 5*L incastonata nella suggestiva pineta affacciata sul mare cristallino di Follonica, vero e proprio gioiello dell’ospitalità luxury in Toscana, apre le porte ai professionisti del settore per una giornata speciale dedicata alla selezione di nuovi talenti.

Un’occasione unica per entrare a far parte di un resort pluripremiato, dove eleganza, natura e innovazione si fondono per offrire non solo esperienze indimenticabili agli ospiti, ma anche concrete opportunità di crescita personale e professionale a chi sceglie di lavorarvi.

Il Gruppo Icon Collection attribuisce un’enorme importanza al team building, convinto che il successo di una struttura d’eccellenza nasca dalla coesione, dalla motivazione e dalla collaborazione del suo staff.

Entrare a far parte del The Sense Experience Resort significa non solo lavorare in un contesto di prestigio, ma anche avere l’opportunità di crescere professionalmente in un ambiente che valorizza l’unicità di ciascuno, promuove la formazione continua e investe nel talento come risorsa fondamentale per offrire un’accoglienza di altissimo livello.

L’appuntamento è per lunedì 28 aprile, con due slot di colloqui individuali programmati nei seguenti orari:

Slot 1: ore 10:00 – 13.00

Slot 2: ore 14:30 – 17.30

ore 14:30 – 17.30

L’obiettivo è selezionare nuovi talenti da inserire nello staff della stagione estiva 2025. Le posizioni aperte includono:

Commis de rang

Chef de rang

Chef de partie

Come partecipare

È possibile presentarsi direttamente negli orari indicati o inviare il proprio curriculum in anticipo a hr@iconcollection.it oppure candidarsi tramite il sito ufficiale:https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi.

Far parte del team di The Sense Experience Resort significa molto di più che avere un impiego stagionale. L’azienda offre:

Opportunità di carriera anche in altre strutture del gruppo Icon Collection

anche in altre strutture del gruppo Icon Collection Programmi di formazione e sviluppo professionale costanti

Premi in buoni spesa/carburante per chi segnala nuovi collaboratori che lavoreranno tutta la stagione

per chi segnala nuovi collaboratori che lavoreranno tutta la stagione Utilizzo di un’auto aziendale nei giorni di riposo

Alloggi dedicati al personale e mensa sempre attiva , anche nei giorni off

e , anche nei giorni off Un giorno libero extra per il tuo compleanno (se coincide con un giorno lavorativo, potrai festeggiare con i tuoi cari mantenendo la presenza)

Nel mondo di Icon Collection, i collaboratori non sono semplici dipendenti, ma veri e propri “ospiti interni”: figure preziose che rappresentano il cuore pulsante dell’accoglienza e il valore più grande dell’intera azienda. Ambizione, perseveranza, passione e resilienza sono i pilastri su cui si costruisce il successo. Essere parte del The Sense Experience Resort vuol dire diventare ambasciatori della bellezza, professionisti raffinati capaci di emozionare, accogliere e lasciare il segno in ogni esperienza vissuta dagli ospiti.

Il The Sense non è solo una struttura pluripremiata – con riconoscimenti da parte del Times Magazine, Condé Nast Traveller e TripAdvisor – ma è anche un luogo in cui chi lavora viene considerato “ospite interno”, parte integrante di una grande famiglia.