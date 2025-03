Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 0

“Mi porti a giocare papà?”. A Zoomarine cellulare off e cuore on. Doppio week end di sport per fare squadra in famiglia

15 – 16 marzo 2025

22 – 23 marzo 2025

Il regalo più grande per la festa del papà: condividere del tempo prezioso con i propri figli e magari giocare insieme. Trascorrere ore spensierate in attività ludiche o sportive aiuta a rafforzare il legame. Condividere esperienze ed emozioni attraverso il gioco si rivela fondamentale anche per contribuire al benessere cognitivo, sociale e fisico dei bambini e dei teenager. Ecco, quindi, che il parco Zoomarine per la festa del papà raddoppia il divertimento e lancia l’evento “Mi porti a giocare papà?”, durante il quale si intende dare ampio spazio al gioco seguendo il concetto “cellulare off e cuore on” per un doppio week end (15 – 16 marzo e 22 – 23 marzo) dedicato allo sport da vivere come esperienza dal vivo per fare squadra in famiglia con tante attività e la raccomandazione di tenere in tasca lo smartphone per concentrarsi sul momento presente. Ingresso gratuito per tutti i papà e a fronte di un biglietto di soli €14 si ha: l’ingresso gratuito per il papà, 1 menù pranzo incluso e 1 bambino fino a 16 anni entra gratis. Il parco, quindi, apre le sue porte con tanti appuntamenti speciali. A tutto Basket con gli atleti della Hell’s Basket Team di Pomezia, diretti da Gianluca Colbucci, che terranno una serie di dimostrazioni e lezioni (il 15 e il 22 marzo) per una serie di sfide nelle quali la conoscenza delle regole di base è importante per fare canestro e per creare la giusta aggregazione. Il 16 marzo tutti in campo con il minitennis, un fase del percorso formativo essenziale per l’avvio al tennis e magari diventare il futuro campione come Jannik Sinner. Racchetta alla mano per gli istruttori di “Un Mare di Sports”, realtà di Pomezia che promuove la cultura sportiva tramite il tennis, il padel, il calcio sia a livello agonistico che amatoriale. Domenica 23 marzo, invece, si concludono le celebrazioni per la festa del papà con un trofeo di Tennis Tavolo indetto dall’Asd Roma Sud TennisTavolo, una società tra le più frequentate dai giovani nelle sedi di Acilia e Fiumicino. Sport che fornisce un importante allenamento cardiovascolare ma valido anche per braccia, schiena e muscoli addominali ma soprattutto disciplina divertente da praticare con tutta la famiglia. Durante la visita al parco, inoltre, sarà possibile andare alla scoperta delle oltre 13 dimostrazioni/ educative con gli animali e le attrazioni didattiche. www.zoomarine.it