Lezione antitruffa con i carabinieri

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Consigli utili ed importanti per fronteggiare i vari tipi di truffe”

Grande partecipazione ed attenzione hanno coinvolto i presenti all’interno del Centro Anziani, con un incontro promosso dai Carabinieri per informare e sensibilizzare sugli strumenti di prevenzione contro truffe e raggiri, con particolare attenzione alle persone più anziane. A condurre l’incontro è stato il Maresciallo Nicola Palombo comandante della locale stazione, che con empatia e professionalità ha illustrato le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori: dalla cosiddetta “truffa dell’incidente” a quelle dei falsi agenti o tecnici, passando per i raggiri telefonici e le finte urgenze familiari. Sono stati forniti dei consigli preziosi per difendersi dalle truffe. Le frodi, ormai, sono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane, lasciando in loro dei segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio, le vittime subiscono anche il senso di colpa di essere stati raggirati. I truffatori, difatti, approfittano della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati. Al tavolo dei lavori anche il Sindaco Silvio Grazioli ed il parroco Don Pierluigi. “E’ importante e ringrazio il maresciallo Palombo -ha commentato il Sindaco Grazioli- l’organizzazione di questi incontri che testimoniano alla comunità la fondamentale presenza degli uomini dell’Arma, per questo in caso di richieste particolari, legate agli esempi illustrati bisogna diffidare e chiamare immediatamente il 112, rappresentando quanto accaduto”. Al termine dell’incontro i cittadini presenti hanno rivolto numerose domande, al maresciallo Palombo per meglio affrontare queste spiacevoli situazioni.