Trovato vivo il piccolo Allen scomparso da un campeggio di Ventimiglia venerdì

Il bimbo sarebbe stato ritrovato in una zona impervia al vaglio dei soccorritori, sulle alture di Latte. L’Asl 1 Imperiese: “In buone condizioni di salute, ora in ospedale per controlli di rito”

ROMA – È stato ritrovato e sta bene, Allen, il piccolo di 5 anni scomparso venerdì a Ventimiglia. Secondo quanto si apprende da Rai News, il bimbo sarebbe stato ritrovato in una zona impervia al vaglio dei soccorritori, sulle alture di Latte. Nelle sue ricerche erano impegnate circa 150 persone: si sono mobilitati polizia, carabinieri, vigili del fuoco, volontari della protezione civile e unità cinofile specializzate. In azione anche droni con termocamere a visori notturni, utili per monitorare l’area collinare e le zone più impervie. L’ultimo a vedere il piccolo, due giorni fa, sarebbe stato un uomo poi sentito come testimone. Allen Barnard Ganao, cinque anni, è nato a Torino ed è di origine straniera. Era in vacanza con la sua famiglia, ospite del campeggio “Por La Mar” situato nella zona collinare di Latte, a pochi chilometri dal confine con la Francia.

L’ANNUNCIO DEL SINDACO

“Allen è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto!”. Così il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro su Facebook, ha annunciato il ritrovamento del piccolo.L’Asl 1 Imperiese fa sapere, anche dai canali social, che il bambino è in buone condizioni di salute e si trova presso l’ospedale di Imperia – pediatria del Gaslini Diffuso, per i controlli di rito.LE PAROLE DI MELONI E PIANTEDOSI

A commentare la buona notizia anche la premier Giorgia Meloni, che su Facebook ha scritto: “Il ritrovamento del piccolo Allen, scomparso dallo scorso venerdì, è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia”.

Dal ministro dell’Interno Piantedosi, parole di elogio per l’operato delle forze dell’Ordine: “Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del piccolo Alain Bernard Ganao. La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, ha operato in modo esemplare. L’impegno instancabile delle forze dell’Ordine, dei Vigili del fuoco, delle strutture di soccorso e del volontariato rappresentano un esempio concreto di come lo Stato, nei momenti più critici, sia capace di mobilitarsi in modo coeso ed efficace. Non sempre, in situazioni così delicate, nonostante l’impegno massimo, si riesce a ottenere un esito positivo. Oggi viviamo una giornata che restituisce fiducia nelle istituzioni e speranza a tutta la comunità”.

CIRIO: “HO RINGRAZIATO IL SINDACO DI VENTIMIGLIA E I SOCCORRITORI”

Per due giorni abbiamo seguito con apprensione le ricerche del piccolo Allen, che vive a Torino con la sua famiglia, e il suo ritrovamento oggi è sicuramente la notizia che aspettavamo”. Lo dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio che, non appena si è diffusa la notizia del ritrovamento ha contattato telefonicamente il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro.

“Ho voluto ringraziare il sindaco Di Muro – dice – che mi ha aggiornato sulla situazione e sulle condizioni del bambino che per fortuna sono buone e, in viva voce, mi ha consentito di ringraziare anche tutti i soccorritori coinvolti nelle ricerche per quanto hanno fatto in questi giorni: penso che salvare un bambino sia la cosa più gratificante per chi si occupa di soccorso e di emergenze e credo che a costoro vada il nostro ringraziamento più grande. Torino e il Piemonte non vedono l’ora di riabbracciare Allen, dopo questo grande spavento”.

BUCCI: “IMMENSA GRATITUDINE E GRANDE ORGOGLIO PER I VOLONTARI CHE HANNO TROVATO ALLEN”

“Immensa gratitudine e grande orgoglio di tutto il sistema della Protezione civile per i volontari del gruppo di Pompeiana che hanno ritrovato il piccolo Allen […] Il nostro pensiero va alla mamma e al papà di Allen, che dopo ore di paura e apprensione, hanno potuto riabbracciare il figlio”, le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dell’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone.

