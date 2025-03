Incontro di orientamento al lavoro, con i volontari del SCU

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 11

Subiaco, Foppoli: “L’attività che svolgono all’interno del Parco, li aiuterà nelle scelte professionali”

In relazione ad un accordo sottoscritto tra la direzione ambiente e la direzione centri per l’impiego della regione Lazio, si è svolta presso a Subiaco presso la “Porta del Parco”, una giornata di formazione dedicata all’orientamento al lavoro, che ha coinvolto i giovani volontari del servizio civile universale e ambientale, operanti nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. L’incontro rappresenta un modo per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, aiutandoli ad individuare la propria strada professionale. “Il Parco dei Monti Simbruini –ha sottolineato il commissario Alberto Foppoli- svolge un importante ruolo nell’avvicinare le nuove generazioni, attraverso iniziative come il servizio civile universale, ad amare e proteggere la natura e tutto ciò che essa rappresenta. In quanto Ente Regionale, si è svolto stamani con esperti dei CPI (centri per l’impiego) ed i giovani volontari del servizio civile universale, un interessante incontro/confronto, al fine offrire ai ragazzi un efficace percorso di orientamento con concrete occasioni che li rendano responsabili e autonomi, nell’effettuare la scelta per il proprio futuro professionale. Un incontro che ha lasciato di certo un’impronta importante nei ragazzi, che si trovano a dare prova di maturità disegnando il proprio futuro. L’attività che stanno svolgendo all’interno del Parco, porterà di certo alcuni di loro a scegliere un’attività professionale, che li coinvolga nella natura e questo non può che renderci felici”.