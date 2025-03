Fulvio Be – Online il singolo “Dentro ai tuoi occhi”

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 0

videoclip: https://youtu.be/Otyg-tftdQg?si=P0BS_bgw0UOfVWCI

Dopo “Giravolte nel Blu” e “Faccio come farei” ecco “Dentro ai tuoi occhi”, il nuovo singolo di Fulvio Be, un brano che promette di guidare l’ascoltatore in un viaggio emozionale, esplorando la vulnerabilità e la forza che si intrecciano nelle grandi storie d’amore.

Già disponibile nelle principali piattaforme digitali, anche questo pezzo del cantautore e medico bolognese è stato prodotto insieme al noto hitmaker Nicolò Fragile. Produzione esecutiva a cura di Oxa Rags.

Dentro ai tuoi occhi -spiega l’artista- è forse la canzone a cui tengo di più, un brano la cui melodia ha vagato per mesi nelle mie orecchie in cerca di parole. Le ho trovate in giro per la città, in metro e per strada, tra la gente. E paradossalmente, proprio lì è venuto fuori uno dei testi più personali che abbia mai scritto.

Il videoclip è stato girato durante le sessioni di registrazione in studio a Milano (riprese di Greta Maggi; Produzione D-Video Production; montaggio di Greta Maggi e Simone Forti).

Fulvio Be è un cantautore rock-pop, oggi residente a Berlino, dove lavora come medico neurologo d’emergenza. A 34 anni e dopo l’incontro con Nicolò Fragile, ha deciso di dare una nuova direzione al suo percorso artistico, intrecciando la sua carriera professionale con la passione per la musica per trasformarla in un progetto concreto ed ambizioso. La sua musica nasce da riflessioni profonde, frutto di esperienze personali intense e trasformative.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/0XRNIetPSgYg5gP0ACjtka

Youtube: https://www.youtube.com/@fulviob.eats_Music

Instagram: https://www.instagram.com/fulviob.eats_music/

TikTok: https://www.tiktok.com/@fulviob.eats_music