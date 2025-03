A’s a Toolbox è il nuovo album di Colin Clegg

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 2

6o album in studio da solista, che segue quello del 2024, THE CROW BAY CICADAS.

Album registrato tra settembre 2024 e gennaio 2024, in uscita il 14.02.25 sulla propria etichetta ST ANDREWS’ RECORDS.

A’s TOOLBOX è la cassetta degli attrezzi di mio nonno, che mi aiuta ad aggiustare cose nel concreto e che fa un po’ dal fil rouge dei ‘lavori di riparazione’ della vita personale che, di tanto in tanto, si rendono necessari.

L’album contiene momenti scanzonati / rock’n’roll quali ABYSS, A BOTTLE OF GIN, KELLY GREEN SHIRT, ON LEAVING, ad altri molto piu’ riflessivi e malinconici, quali WHERE I LET GO, BACKLIT, THE BLUES.

Nel mezzo, sta la title track A’S TOOLBOX, una ballata uptempo con variazioni di dinamica.

Rispetto agli album precedenti, vi è una presenza piu’ costante di tastiere / mellotron, a fare da complemento alla solita base di chitarre, basso e batteria.”

Biografia

Colin-Clegg, al secolo Aldo Marletta Colin-Clegg, è un cantautore italo scozzese, classe 1984.

Dopo le esperienze live con alcune band tra Edimburgo e Londra negli anni dell’università, conosce l’apice con la band The Pottos, formata con il fratello putativo Misto, e prodotta dal leggendario Joe Foster, cofondatore con Alan McGee della gloriosa Creation Records.Un giramondo che, per questioni lavorative, ha vissuto a Sint Maarten, Singapore, Perth e Ginevra, per stabilirsi piu’ di recente a Monaco, ha pubblicato i lavori solisti SUMMER AND THE FALL (2017), THE MIRROR (2018), A DAY THAT NEVER ENDS (2019), VARAZZE (2021), THE CROW BAY CICADAS (2024), seguito dall’imminente A’S TOOLBOX, in uscita a Febbraio 2025.