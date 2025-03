CHARLES ONYEABOR – E’ uscito IFENKILI (THE EP)

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 1

Il noto artista afrobeat e figlio d’arte nigeriano Charles Onyeabor presenta il nuovo Ep da titolo IFENKILI, progetto di 7 canzoni che contiene anche i due singoli dal titolo As e Dey play e Dey show e Victory, quest’ultimo disponibile online anche in versione techno, un brano che parla di rinascita: Ero al buio ed ora cammino nella luce, sono senza paura e lo so, la vittoria scorre nel mio sangue.

Tracklist IFENKILI (The Ep)

Fall Like feat. Rex Ajc

Dancing Shoes

Ifenkikli

As e Dey Play e Dey Show

My Own Terms

Victory

Victory (Techno Version)

Il mio percorso artistico continua senza pausa -spiega l’artista- da diversi anni cerco sempre nuovi stimoli per creare insieme al mio staff di produzione nuovi brani. Ho avuto molte esperienze importanti live e presto ci saranno altre novità. IFENKILI è una parola Igbo che significa “qualcosa o qualcuno di bello da guardare”. Ho dato questo titolo perché mi ritengo degno di essere guardato, per il mio talento e per la mia versatilità. Questo progetto è un vero riflesso del mio cuore e della mia anima.

Oltre queste due canzoni, nelle principali piattaforme digitali troviamo anche “Onyekachi” (etichetta Rapid Groove Records), l’ultimo album di Charles Onyeabor, un disco di 10 tracce dal sound afro-beat, che arriva dopo il precedente “Like Father Like Son” e che contiene alcuni brani già pubblicati e dei nuovi inediti.

Biografia

Charles Onyeabor è un cantante, cantautore e interprete nigeriano. Nato e cresciuto nella parte orientale della Nigeria, nello stato di Enugu per la precisione, si è trasferito in Italia nel 2003 dove ha ulteriormente affinato le sue abilità nell’arte del fare musica. E’ il primo figlio del leggendario musicista nigeriano William Onyeabor, morto nel gennaio 2017. Da bambino, Charles è cresciuto ascoltando le canzoni di suo padre fin dalla tenera età. Ha studiato ingegneria civile presso la prestigiosa Enugu State University Of Science And Technology, ma contemporaneamente e segretamente anche musica, infatti la sua decisione fu di trasferirsi in America da adolescente per inseguire questo sogno, trovandosi alla fine in Europa. Giunto in Italia, si è innamorato della cultura italiana, del cibo, dei vestiti e delle automobili che lo hanno convinto a rimanere e alla fine ad avviare un’attività di concessionaria di auto.

Charles Onyeabor ha partecipato al concorso “Una voce per San Marino” in Italia nel 2021. Ha pubblicato diversi singoli, tutti presenti nell’album di debutto. L’artista ha due figli ed è felicemente fidanzato con la madre del suo secondo figlio.

