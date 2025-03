Innovazione e calore umano: il Park Hotel Marinetta ridefinisce l’ospitalità

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 2



Un nuovo modello di ospitalità: valorizzare le persone per offrire eccellenza

Il Park Hotel Marinetta si conferma un’eccellenza nel panorama dell’ospitalità, puntando su un approccio innovativo al recruiting e alla valorizzazione dei talenti. Sabrina Meini, Hotel Manager della struttura, racconta con entusiasmo il successo dei recenti Recruiting Days, un’iniziativa pensata per individuare e coltivare professionisti appassionati, capaci di interpretare e trasmettere i valori fondamentali dell’hotel.

Attraverso una gestione dinamica e lungimirante delle umane risorse, il Park Hotel Marinetta ridefinisce il concetto di ospitalità, creando un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, dove il benessere del team si riflette in un servizio impeccabile e in un’ospitalità dal tocco unico. Sabrina Meini è una professionista con una lunga esperienza nel settore dell’ospitalità, cresciuta all’interno dell’azienda fino a diventare un punto di riferimento per innovazione e valorizzazione dei talenti.

“I Recruiting Days sono stati un’opportunità straordinaria per incontrare giovani talenti che vedono nell’ospitalità una vera vocazione. È stato stimolante osservare l’energia, la determinazione e l’entusiasmo con cui i candidati si sono presentati, dimostrando un sincero desiderio di entrare a far parte di questo mondo. La partecipazione entusiasta e l’elevato livello di professionalità che abbiamo riscontrato ci dimostrano che siamo sulla strada giusta e che il nostro settore sta tornando ad essere un punto di riferimento per le nuove generazioni” afferma Sabrina Meini.

Al Park Hotel Marinetta, la selezione dei prossimi ospiti interni non si basa solo sulle competenze tecniche, ma soprattutto su qualità come empatia e solarità. “Tutto il resto si impara, se c’è la passione” spiega Sabrina, sottolineando l’importanza di un ascolto attento delle aspettative dei candidati. Per la famiglia Ficcanterri e Icon Collection, d’altra parte, le Risorse Umane sono considerate Umane Risorse, un concetto che riflette l’attenzione dedicata alle persone prima ancora che ai ruoli professionali. Questo approccio si traduce in un ambiente di lavoro che valorizza il talento individuale, promuove il benessere e incentiva la crescita personale e professionale.

“La formazione continua è un pilastro della filosofia aziendale, con percorsi di crescita su misura per ogni collaboratore, affinché ciascuno possa sviluppare al meglio il proprio potenziale e contribuire all’eccellenza dell’ospitalità offerta dalle strutture del gruppo”, continua Sabrina Meini.

La struttura si distingue anche per il forte senso di appartenenza che riesce a trasmettere ai suoi dipendenti, definiti “ospiti interni”. Un ambiente positivo, una comunicazione trasparente e iniziative innovative – come la possibilità di avere il giorno del compleanno libero e retribuito – rendono il Park Hotel Marinetta un modello di eccellenza nel settore.

“Oltre alle figure più visibili, il nostro hotel si regge sul lavoro essenziale di molti professionisti dietro le quinte: dal team delle umane risorse ai manutentori, fino ai responsabili di logistica e housekeeping. Ognuno ha un ruolo fondamentale e indispensabile nel garantire un’esperienza perfetta ai nostri ospiti” aggiunge l’Hotel Manager.

L’obiettivo del Park Hotel Marinetta per il futuro è chiaro: attrarre, formare e trattenere i migliori talenti, offrendo opportunità di carriera concrete e modelli di lavoro flessibili. “Crediamo nell’evoluzione e nella crescita delle persone: io stessa ho iniziato come impiegata contabile e oggi sono Hotel Manager. Questa è la dimostrazione che con impegno e passione, ogni traguardo è possibile” conclude Sabrina Meini.