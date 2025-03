Un risultato importante la presenza del medico di base

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 12

Vallepietra, Mioni: “Abbiamo migliorato drasticamente la qualità della vita dei nostri concittadini”

Un risultato importante per l’Amministrazione di Vallepietra guidata dal Sindaco Daniele Mioni, che oggi ha accolto il nuovo medico di base il dottor Andrea Corai (nella foto con il Sindaco Mioni). Un promessa mantenuta, quella del Sindaco Mioni, che investendo il massimo impegno per risolvere l’assenza di un medico di base è riuscito a colmare l’importante carenza, che un piccolo centro di montagna come Vallepietra risente maggiormente. “Oggi abbiamo dato il benvenuto al Dottor Andrea Corai, -si legge in una nota- che dal reparto di anestesista dell’ospedale di Colleferro passerà dal mese di Aprile ad essere ufficialmente il medico di base di Vallepietra! La ricerca del medico di base è stata fin da subito un elemento centrale del nostro programma amministrativo, cosa che ha visto coinvolta tutta la Giunta in continue riunioni tra dirigenti della ASL RM5 ed esponenti della Regione Lazio afferenti al Gabinetto del Presidente. Un lungo lavoro che ha dato i suoi frutti e che si và a sommare a tutte le iniziative che in questi mesi abbiamo messo a disposizione dei nostri concittadini in tema di prevenzione, per citarne due: Il servizio navetta giornaliero per l’ospedale di Subiaco; Le giornate di prevenzione in paese in collaborazione con il laboratorio di analisi “Altipiani medical”. “Con l’arrivo del medico a Vallepietra -conclude il Sindaco l’ing. Daniele Mioni- siamo riusciti a risolvere uno dei principali problemi delle aree interne, migliorando drasticamente così, la qualità della vita dei nostri concittadini, obbiettivo principale per un’amministrazione”