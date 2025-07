“Ferma Condanna e Piena Solidarietà per il vile gesto alla Sede di Forza Italia di Anagni” Gianluca Quadrini Presidente del Gruppo di forza Italia in Provincia di Frosinone esprime la più ferma e decisa condanna per il gesto deprecabile avvenuto

Un atto di violenza come quello perpetrato è inaccettabile in una società democratica e civile. La violenza politica, in ogni sua forma e manifestazione, rappresenta una minaccia diretta ai principi di libertà, confronto pacifico e rispetto reciproco su cui si fonda la nostra Repubblica.

Il Presidente Quadrini desidera esprimere la propria piena e incondizionata solidarietà al Sindaco Daniele Natalia, vice segretario Provinciale di Forza Italia al segretario comunale Rodolfo Mastroianni, ai dirigenti, agli iscritti e a tutti coloro che operano all’interno del partito nella Città di Anagni. Siamo vicini a loro in questo momento difficile e ci auguriamo che i responsabili di tale gesto vengano prontamente identificati e assicurati alla giustizia.

È fondamentale che di fronte a questi episodi la democrazia e le istituzioni reagiscano con unità e determinazione, riaffermando i valori della legalità e del dialogo politico costruttivo. Non possiamo permettere che la paura o l’intimidazione prevalgano sul confronto democratico e sul normale svolgimento della vita politica.

Invitiamo tutte le forze politiche e sociali a condannare con fermezza ogni forma di violenza e a lavorare insieme per promuovere un clima di serenità e rispetto, essenziale per il benessere della nostra comunità.