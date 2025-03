Tradizione e gusto: la Torta di zucca speziata delle Seychelles

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 2



La dolcezza della tradizione creola nella ricetta della Gato Zironmon

Il cibo è molto più di nutrimento: è un racconto di tradizioni, profumi e storie tramandate nel tempo. Tra le ricette più autentiche delle Seychelles, la Gato Zironmon, una torta speziata di zucca, rappresenta un perfetto esempio di come la cucina possa diventare un ponte tra culture diverse.

Morbida, avvolgente e ricca di aromi, questa delizia creola combina la dolcezza della zucca con il calore di spezie come cannella e noce moscata, creando un’esplosione di sapori che riporta alla vibrante atmosfera dell’arcipelago. Il suo segreto? Un equilibrio perfetto tra ingredienti genuini e un’attenzione particolare alla consistenza, per un dolce che non si sfalda e si gusta fino all’ultimo morso.

Prepararla è un’esperienza sensoriale che va oltre il semplice atto di cucinare: è un’immersione nella cultura seychellese, un viaggio che inizia in cucina e termina con un assaggio che sa di tradizione e autenticità.

La Gato Zironmon non è solo un dolce, ma un simbolo di ospitalità e condivisione, valori profondamente radicati nella cultura creola. Attraverso i suoi ingredienti e il suo metodo di preparazione, questa torta racconta storie di famiglie che, per generazioni, hanno tramandato segreti di cucina, trasformando prodotti semplici in piatti memorabili.

GATO ZIRONMON (TORTA SPEZIATA DI ZUCCA)

Ingredienti

600 g di purè di zucca cotto

50 g di burro

100 g di zucchero di canna

250 g di farina autolievitante

125 ml di latte

2 uova

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

¼ di cucchiaino di sale

1 cucchiaino di essenza di vaniglia

1 cucchiaino di scorza d’arancia grattugiata

¼ di cucchiaino di cannella in polvere

¼ di cucchiaino di noce moscata in polvere

Procedimento

Cuocere la zucca a vapore per circa 20 minuti, fino a renderla morbida.

Scolare e raffreddare la zucca, poi ridurla in purea con una forchetta. Se troppo acquosa, lasciarla scolare per almeno un’ora.

Preriscaldare il forno a 180°C e imburrare una tortiera rotonda (22 cm di diametro). Foderare la base e i lati con carta da forno.

Sciogliere il burro e lasciarlo intiepidire.

In una ciotola, unire la purea di zucca, lo zucchero, le uova, il burro fuso, la vaniglia, la scorza d’arancia, la cannella e la noce moscata. Mescolare bene.

In un’altra ciotola, setacciare la farina, il bicarbonato e il sale, poi aggiungerli gradualmente al composto di zucca. Mescolare con un cucchiaio grande fino a ottenere un impasto omogeneo.

Versare il composto nella tortiera e livellare la superficie.

Infornare per 45-60 minuti, fino a quando uno stuzzicadenti inserito al centro esce pulito.

Lasciare riposare 5 minuti nella teglia, poi trasferire la torta su una griglia per farla raffreddare completamente.

Servire con miele, sciroppo d’acero, panna o gelato per un’esperienza ancora più golosa!

Scoprire e assaporare la Gato Zironmon significa avvicinarsi a un popolo e alle sue tradizioni, dimostrando che il modo più autentico per conoscere una cultura è attraverso la sua cucina.

Che sia servita con miele, sciroppo d’acero, panna o gelato, la Gato Zironmon è perfetta per ogni occasione. Con questa ricetta, è possibile portare un pezzo delle Seychelles direttamente nella propria cucina, lasciandosi trasportare dal gusto di un viaggio esotico senza bisogno di valigie.