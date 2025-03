Il Sindaco Sinibaldi e l’Assessore ai Lavori Pubblici hanno incontrato commercianti e imprese. Chiarinelli “Avanti con i lavori ma massima attenzione alle esigenze del centro”

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 2

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Attività Produttive Claudia Chiarinelli hanno incontrato le delegazioni di commercianti e imprenditori aderenti a CNA e Confcommercio per un confronto sui cantieri PNRR che interessano il centro storico della città.

L’Assessore Lavori Pubblici e Attività Produttive Claudia Chiarinelli:

“L’Amministrazione Comunale vuole continuare un percorso di condivisione e confronto con i rappresentanti di commercianti e imprese e per questo oggi ha avuto il piacere di incontrare le delegazioni di CNA e Confcommercio per informare sull’avanzamento dei cantieri PNRR già in essere e definire insieme le modalità per ridurre al minimo indispensabile i disagi per le attività economiche in occasione dell’inizio della seconda fase. Abbiamo mostrato la viabilità alternativa studiata dai tecnici e abbiamo garantito che gli interventi procederanno in tempi serrati e contingentando al massimo possibile le aree di cantiere. Abbiamo anche concordato sull’utilità di programmare e avviare un ciclo di eventi per vivacizzare il centro cittadino nei fine settimana di primavera. Il nostro centro storico sarà presto più bello, efficiente e vivibile, questo richiede a tutti qualche piccolo sacrificio che verrà ampiamente ripagato dai benefici di cui godremo nei prossimi anni. Rieti città universitaria, protagonista con L’Aquila di Capitale Italiana della Cultura, e che vivrà momenti esaltanti come i Campionati Europei under 18 di atletica leggera e i Campionati Mondiali di volo a vela merita di arrivare a questi appuntamenti potendo mostrare il suo centro storico nella veste migliore.”