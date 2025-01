Fiumicino ha ospitato il 3° Tavolo della Produttività: imprenditori, associazioni e istituzioni insieme per il cambiamento

Produttività e benessere sociale al centro del dibattito organizzato dall’Associazione Entrobordo con il patrocinio del Comune di Fiumicino: un confronto fattivo per sostenere le mPMI e rafforzare le comunità locali

Si è svolto ieri, giovedì 30 gennaio, il terzo Tavolo della Produttività organizzato dall’Associazione Entrobordo con il patrocinio del Comune di Fiumicino. L’evento, ospitato presso l’Aula Consiliare comunale, ha visto la partecipazione del Sindaco di Fiumicino, del Presidente del Consiglio Comunale, della Confederazione Aepi e di importanti esponenti locali, oltre a imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria.

L’incontro – terzo appuntamento del progetto dopo le prime due tappe a Terni e L’Aquila – ha rappresentato un momento di confronto costruttivo sui temi della produttività e dell’innovazione delle mPMI, con una visione ampia che identifica nel miglioramento delle imprese un elemento fondamentale per il benessere delle comunità.

“Vogliamo creare tutte le occasioni affinché le attività produttive del territorio possano emergere e diventare protagoniste. Stiamo lavorando in questi giorni per strutturare al meglio la semplificazione amministrativa a favore delle aziende che decidono di investire nel nostro territorio, affinché possano contare su procedure più rapide e snelle – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Puntiamo sulla diffusione della cultura dell’impresa e sulla formazione, perché si coniughino con i servizi di accompagnamento e con il sostegno della “mano pubblica”, laddove il sistema bancario non riesce a soddisfare le esigenze degli imprenditori. Fiumicino ha delle prospettive importanti di sviluppo, non solo nell’enogastronomia, ma anche nei settori dell’agricoltura, dell’economia dell’aria, della nautica, della diportistica e delle Green e Blue economy – prosegue – A breve sarà presentata la “Fiumicino Turismo”, una società in house, con l’obiettivo di far emergere nuove imprese nel mondo del turismo”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, ha aggiunto: “Questo evento ha confermato l’importanza di creare una rete territoriale che sostenga le nostre imprese, permettendo loro di affrontare con consapevolezza le sfide dell’innovazione”.

In Italia, le micro, piccole e medie imprese (mPMI) rappresentano una componente fondamentale del tessuto economico, costituendo circa il 95% del totale delle imprese e impiegando una quota significativa della forza lavoro nazionale. Nel Lazio, la distribuzione delle mPMI è particolarmente rilevante. La regione ospita il 9,2% delle piccole e medie imprese italiane, posizionandosi tra le prime in termini di dinamicità imprenditoriale.

Le mPMI in Italia sono un punto di riferimento per le comunità grazie alla loro diffusione capillare sul territorio e alla vicinanza alle famiglie. Raggiungono 11,3 milioni di famiglie con lavoratori dipendenti, rappresentando il 44% delle famiglie italiane, appartenenti a tutte le fasce sociali, di cui 3,2 milioni a vulnerabilità alta o molto alta. Determinanti in questo contesto sono l’impegno sociale coerente dell’impresa e la diffusione a tutti i livelli di una cultura aziendale orientata alla cura del benessere e alla valorizzazione delle persone: le mPMI sono un attore chiave nel promuovere il benessere della comunità.

Gli eventi organizzati dall’Associazione Entrobordo puntano a rilanciare la produttività delle mPMI, partendo dal legame tra sviluppo economico e impatto sociale. “Sostenere le PMI significa promuovere non solo la crescita economica, ma anche il benessere sociale, che è alla base di una comunità forte e coesa. Ogni azienda più forte è una comunità più forte” – ha sottolineato durante l’incontro Monica Picca, Assessore ai Servizi Sociali.

Il Tavolo della Produttività di Fiumicino ha posto l’accento sull’importanza di unire il sostegno alle imprese con lo sviluppo del territorio. Tra gli interventi, anche quello di Raffaello Biselli, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive: “L’amministrazione comunale di Fiumicino è impegnata a sostenere le attività produttive locali perché crediamo fermamente che il benessere delle nostre comunità parta dal tessuto imprenditoriale. Eventi come il Tavolo della Produttività sono occasioni preziose per ascoltare le esigenze delle imprese e progettare insieme soluzioni concrete per il futuro”.

Mino Dinoi, Presidente della Confederazione Aepi, ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprenditori: “La sinergia tra istituzioni e realtà imprenditoriali, promossa da iniziative come questa, è essenziale per costruire un modello di sviluppo che valorizzi il capitale umano e la coesione sociale”.

L’obiettivo primario dell’evento è stato non solo creare uno spazio di dialogo e confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria, ma anche offrire soluzioni pratiche, come i Percorsi di Consapevolezza Aziendale: strumenti gratuiti che rappresentano un primo passo concreto verso l’innovazione, aiutando le micro, piccole e medie imprese a individuare opportunità di crescita, evitare errori strategici e intraprendere un percorso di cambiamento consapevole. Questo approccio, fortemente orientato ai risultati, sottolinea l’impegno di Entrobordo nel passare dalle parole ai fatti, offrendo alle imprese risorse tangibili per affrontare le sfide del mercato e rafforzare il tessuto produttivo locale.

Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo e fondatore di Mama Industry, ha ribadito: “Le micro e piccole imprese rappresentano il cuore pulsante del nostro sistema economico, ma spesso mancano la cultura e gli strumenti adeguati per affrontare le sfide dell’innovazione e della competitività. Il Tavolo della Produttività non si limita al confronto, ma offre strumenti reali per il cambiamento. I Percorsi di Consapevolezza sono il primo passo per costruire una cultura imprenditoriale più solida e innovativa”.

Le imprese interessate ai Percorsi di Consapevolezza offerti dall’Associazione Entrobordo, possono scansionare il QR Code qui sotto per eseguire un breve test sullo stato di innovazione della propria attività e registrarsi per avviare il proprio percorso.